Kiosque360. Parmi les premiers signes annonciateurs d’une reprise des activités dans la ville ocre: la tenue, du 11 au 17 octobre 2021, des assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI).

Marrakech ne se laisse pas abattre face à l'adversité, en cette période de pandémie. Pour les plus optimistes, la ville ocre finira par retrouver sa dynamique après le coup fatal porté par l'épidémie à la destination et aux emplois qui dépendent de l’activité touristique. Dans la réalité, Marrakech continue d’être l’une des destinations les plus populaires et les plus attractives de par le monde et arrive à séduire les investisseurs et les organisateurs des événements internationaux. Parmi les premiers signes annonciateurs: la tenue, du 11 au 17 octobre 2021, des assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI). A cet égard, les préparatifs sont en cours et les organisateurs de cet événement de haut niveau s’activent, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 26 août.

Pour réussir ce projet et assurer le bon déroulement de cet événement de grande envergure, le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt. Cette rencontre abritée par le Maroc réunira plus de 16.000 personnalités, dont les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales de 189 pays membres de ces institutions, ainsi que des représentants du secteur privé, des ONG et du milieu universitaire. Pour la tenue de ces assemblées annuelles, un village de 23 hectares (hors parking et espaces de services) sera aménagé dans la ville ocre. Parallèlement, 46 espaces de conférences de différentes superficies allant de 200 m² jusqu’à 1.400 m², ainsi qu’une salle plénière de 5.000 m², sont prévus. A cela s’ajoutent 650 espaces bureaux pour les délégations officielles et le staff des deux institutions, répartis sur 48 bâtiments de 500 m² et 400 m². Plusieurs autres espaces, dont notamment un centre pour les médias, un espace d’exposition pour les ONG, des restaurants, un espace d’accréditation des participants, des centres médicaux et des postes de sécurité seront mis en place. Un pavillon d’exposition «Maroc» est programmé pour l’occasion.

Parallèlement à l’aspect logistique, l’accueil par le Maroc de ces assemblées constitue en soi une opportunité stratégique de communication pour le pays. Partant de là, une opération de communication accompagnera également ce projet. Il s’agit, dans ce cadre, de réussir les assemblées annuelles du GBM et du FMI et leur organisation, tout en mettant en avant les atouts du Royaume. A ce propos, trois objectifs principaux sont fixés, à savoir: valoriser et promouvoir l’image du Maroc et ses atouts aux niveaux national et international, informer le public, impliquer les partenaires nationaux et internationaux dans les préparatifs de l’événement et mobiliser les parties prenantes nationales et internationales autour de ces assemblées.