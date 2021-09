© Copyright : DR

Une centrale électrique, solaire et éolienne, de 10,5 GW verra le jour dans la région de Guelmim-Oued Noun, développée par la société britannique Xlinks. Elle alimentera le Royaume-Uni en énergie propre via un câble sous-marin de 3.800 km de long, dont la pose est prévue en 2025.

La concrétisation du projet de la société britannique Xlinks de construire un complexe énergétique d’une capacité de 10,5 GW au Maroc et de le relier au Royaume-Uni par un câble sous-marin HVDC (High Voltage Direct Current), de 3.800 km de long, est en bonne voie.

La presse spécialisée anglo-saxonne rapporte ce dimanche 26 septembre 2021 que la société Xlinks a dévoilé ses plans pour réaliser ce projet titanesque. Selon l’agence Bloomberg, qui cite le patron de la société Xlinks, le projet mobilise une enveloppe d’investissement de 22 millions de dollars.

On en sait plus également sur la région du Maroc où sera implanté le complexe éolien et solaire de 10,5 gigawatts, d’où sera acheminée l’énergie produite vers le Royaume-Uni via le câble sous-marin: il s’agit de Guelmim-Oued Noun.

© Copyright : Xlinks

«Le projet électrique Xlinks Maroc-Royaume-Uni sera une nouvelle installation de production d'électricité entièrement alimentée par l'énergie solaire et éolienne combinée à une installation de stockage de batteries. Situé dans la région marocaine riche en énergies renouvelables de Guelmim Oued Noun, il couvrira une superficie d'environ 1.500 km2 et sera connecté exclusivement à la Grande-Bretagne via des câbles sous-marins HVDC de 3.800 km», est-il indiqué sur le site Internet de Xlinks.

«Ce projet générera 10,5 GW d'électricité zéro carbone à partir du soleil et du vent pour fournir 3,6 GW d'énergie fiable pendant plus de 20 heures en moyenne par jour. C'est suffisant pour fournir une énergie propre et à faible coût à plus de 7 millions de foyers britanniques d'ici 2030. Une fois terminé, le projet sera capable de fournir 8 % des besoins en électricité de la Grande-Bretagne», précise la société.

Parallèlement à la réalisation de ce complexe énergétique dans la région de Guelmim, une batterie sur site de 5 GW sera installée, permettant un stockage suffisant pour fournir de manière fiable chaque jour, une énergie propre et quasi constante à la Grande-Bretagne, explique Xlinks.

La firme britannique prévoit également de construire au moins deux usines dans le Royaume-Uni pour fabriquer les câbles nécessaires, «ce qui sera plus rapide que d'attendre qu'une entreprise existante les fabrique», a déclaré le PDG de Xlinks, Simon Morrish, cité par Bloomberg. «Le projet est entièrement financé jusqu'à la clôture financière, qui aura lieu en 2023», a-t-il précisé.

Pour ce qui est enfin du timing des travaux, Xlinks indique vouloir commencer à poser le câble en 2025 et de le mettre en ligne au premier semestre de 2027.