Marché du travail: les employés informels travaillent bien plus, pour gagner bien moins

L’affirmation est du haut-commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami et elle en dit long sur les dysfonctionnements qui persistent dans le marché du travail. Pour Lahlimi, les employés informels travaillent en moyenne annuelle 145 heures de plus que leurs homologues formels. La rémunération, elle, est cinq fois inférieure.

«La prédominance du travail informel entraîne d’importantes disparités en termes de durée de travail, de rémunération et de productivité» a souligné le haut-commissaire, cité par le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du jeudi 1er juin. Lahlimi s’exprimait ainsi lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation du Compte satellite de l’emploi (CSE), réalisé par son département, en partenariat avec l’Organisation internationale du travail (OIT).

Les réallocations de l’emploi entre secteurs à faible productivité ne favorisent pas une transformation des structures de production de l’économie nationale et contribuent à une stagnation de productivité et à la faiblesse de la croissance économique tout en permettant un environnement favorable au développement d’une sphère informelle qui imprègne l’ensemble des branches d’activité, a-t-il fait remarquer.

Évoquant l’emploi des femmes, le haut-commissaire au Plan a fait savoir que les résultats du CSE font ressortir un taux de féminisation de l’emploi qui demeure encore loin de la parité, ajoutant que la faible qualification des femmes actuellement en emploi et la concentration d’une grande partie du travail féminin dans les aides familiales du secteur de l’agriculture augmentent le risque d’inactivité avec la libération du surplus de main-d’œuvre agricole.

Lahlimi a également noté que les résultats du CSE donnent une nouvelle illustration de la précarité de l’emploi féminin qui est sous représenté dans les emplois à forte qualification en termes qualitatif et quantitatif, où la proportion des femmes occupant des postes de cadres et de techniciennes ne dépasse pas 15% de la population féminine occupée, tandis que 71% sont des manœuvres.

Élaboré à partir de sources statistiques sur l’emploi, des enquêtes sur les structures auprès des entreprises et de sources administratives, le CSE permet d’affiner la mesure de la productivité et d’apporter de nouveaux éclairages sur la demande de travail et la rémunération salariale en relation avec la valeur ajoutée et les structures productives. Ce compte constitue le cadre d’une base de données inédite au Maroc et en Afrique, conçue pour une meilleure compréhension du marché du travail en rapport avec les structures productives.