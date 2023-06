L’ONDA met le paquet sur l’aéroport Mohammed V

L’Office national des aéroports (ONDA) travaille sur le renforcement de ses infrastructures rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 27 juin. Le quotidien indique que l’Office se penche actuellement sur un programme ambitieux qui concerne le développement des infrastructures aéronautiques et terminales de l’aéroport de Casablanca Mohammed V.

Il s’agit d’élaborer le schéma et le programme de développement des infrastructures aéroportuaires et terminales de cet aéroport à l’horizon 2040-2050, en se basant sur les orientations de la dernière édition de I’IATA Airport Development Reference Manual (ADRM) et sur toutes autres références reconnues mondialement, pouvant compléter celles de l’IATA.

Notons que l’aéroport dispose actuellement de deux terminaux pour le trafic commercial régulier d’une capacité globale estimée de 14 millions de passagers par an et d’un doublet de pistes rapprochées, et qu’il est doté d’une seule tour de contrôle d’une hauteur de 28 m.

«Dans ce sens, le développement futur des infrastructures aéronautiques et terminales se fera du côté ouest des terminaux existants à travers la construction d’une nouvelle piste et ses voies de circulation permettant des approches parallèles indépendantes et la construction des installations terminales et des parkings avions entre la nouvelle piste et le doublet existant», détaille Aujourd’hui Le Maroc.

La même source précise qu’en perspective du développement du trafic aérien, la révision du schéma directeur de développement des infrastructures aéronautiques et terminales s’avère nécessaire pour accompagner le développement du trafic aérien de l’aéroport et ses perspectives d’évolution à moyen et long termes tenant compte particulièrement du programme de développement de la compagnie Hub Royal Air Maroc.

L’élaboration de l’étude aura pour objectif d’établir des prévisions de trafic passagers, et bagages et mouvement avions aux horizons de l’étude 2040 et 2050 sur la base d’une étude économétrique et en tenant compte des politiques sectorielles et des programmes des principales compagnies et particulièrement de la compagnie aérienne Hub.

«Il est également question de réaliser le diagnostic de l’existant (système de piste avec procédures associées, parking avions, terminaux, système de tri bagages, hôtel sous douane, parking voitures et connectivité routière et ferroviaire) et d’évaluer la capacité actuelle des différents modules de l’aéroport dont notamment la capacité du système de piste actuel y compris la capacité de la navigation aérienne de l’aéroport et la définition de leurs horizons de saturation», explique le journal.

Cette étude devra également inclure la proposition de mesures à court terme d’amélioration de la capacité de l’aéroport permettant d’assurer une exploitation optimale des terminaux et des infrastructures existantes, notamment de l’aire de mouvement.

Il est aussi question de faire une proposition de scenarii de développement de l’aéroport Mohammed V à l’horizon 2040-2050 y compris le schéma de connexion entre les terminaux. Le journal précise aussi que l’étude devra prendre en compte des recommandations précises concernant l’intégration des principes de durabilité et de développement durable aussi bien en phase de construction que de l’exploitation et maintenance du projet.