Logistique: Casablanca, désormais détentrice de la plus grande plateforme du Maroc

Désormais, Casablanca détient «la plus importante plateforme de grande hauteur du Maroc», indique Aujourd’hui le Maroc de ce jeudi 19 septembre, précisant que ce projet, inauguré ce mercredi 18 septembre 2024, a été initié par la société Logisolutions.

Selon le quotidien, «construite sur une superficie de 15.000 mètres carrés, dont 10.500 couvertes et haute de plus de 20 mètres, cette plateforme dispose de 25.000 palettes de stockage sur une hauteur de rayonnages de 18 mètres et 16 quais de chargement».

Le Directeur général de l’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL), Ghassane El Machrfi, a indiqué que ce projet venait concrétiser des investissements bénéficiant de l’accompagnement de son agence.

Cet entrepôt de grande hauteur, «LogisSolutions New York» avait, lors de la 7e édition des Trophées marocains de la logistique (MLA 2024), obtenu le prix de l’«Immobilier logistique de l’année» .

«LogisSolutions New York» fait partie des nombreux chantiers initiés par cette agence dans le Royaume, en vue de développer des zones logistiques avec la programmation de projets s’étendant sur une superficie de 750 hectares, d’ici à 2028, indique Aujourd’hui le Maroc.

Créée en 2018, LogiSolutions est un leader marocain en solutions logistiques, spécialisé dans la gestion des produits de grande consommation. L’entreprise intervient dans le transport et le stockage pour différents secteurs d’activité, dont l’industrie, la grande consommation et la distribution.

Amine Benkirane, son directeur général, a insisté sur toute l’importance de cet entrepôt de grande hauteur, qui permet de bénéficier d’une plus grande capacité de stockage et donc de répondre aux besoins des clients, étant donné que les rayonnages de grande hauteur sont la meilleure solution pour optimiser la surface du bâtiment qui vient d’être inauguré.