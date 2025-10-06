Liberté économique: un bilan contrasté selon Fraser Institute

Le dernier rapport du Fraser Institute, référence mondiale en matière de liberté économique, dresse un tableau nuancé pour le Maroc. «Avec un score de 6,38 sur 10 et une 94e place sur 165 pays, le Royaume se situe dans une zone intermédiaire loin des leaders mondiaux, mais au-dessus de plusieurs économies régionales» indique le quotidien Les Inspirations Eco du 7 octobre.

L’indice combine des critères variés (taille de l’État, stabilité monétaire, efficacité judiciaire, liberté des échanges ou réglementation), offrant une lecture précise du climat économique et institutionnel du pays.Selon le rapport, la liberté économique ne se limite pas à la taille de l’État ou aux dépenses publiques. Elle repose aussi sur la protection des droits de propriété, la stabilité monétaire, la fluidité des échanges et la capacité d’entreprendre sans contraintes excessives.

Sur certains de ces fronts, le Maroc affiche de réels progrès. «La politique monétaire de Bank Al-Maghrib a permis de maintenir l’inflation autour de 2% et d’initier un régime de change plus flexible. De plus, les réformes institutionnelles récentes (nouveau Code de l’investissement, digitalisation des services publics) visent à renforcer la transparence et l’attractivité du pays», note Les Inspirations Eco.

Pour autant, le rapport souligne des marges de progression importantes. Les droits de propriété restent vulnérables, la justice commerciale souffre encore de lenteurs et les coûts réglementaires freinent certaines catégories d’entreprises. «Un gouvernement ne suffit pas à garantir la prospérité. La protection des droits de propriété, l’ouverture commerciale et la limitation des réglementations sont tout aussi essentielles», rappelle l’institut.

La 94e position du Maroc traduit une réalité double: des avancées concrètes, mais des défis structurels persistants. Comme beaucoup de pays émergents, le Royaume affiche une ambition affirmée de modernisation qui se heurte à la complexité de la mise en œuvre.

À travers ses réformes, le Royaume cherche à renforcer son attractivité et à s’imposer comme hub industriel et logistique régional. Le Plan Maroc 2035, la réforme fiscale en cours et la multiplication des accords commerciaux témoignent d’une stratégie claire. Les investissements directs étrangers, notamment dans l’automobile, l’aéronautique et les énergies renouvelables, confirment cet intérêt.

Cependant, l’indice du Fraser Institute rappelle que la compétitivité ne dépend pas seulement des grands projets structurants, mais aussi du fonctionnement quotidien des institutions.

La modernisation de la justice économique et une meilleure protection des droits de propriété sont parmi les chantiers les plus attendus. L’ouverture commerciale, notamment via la ZLECAf, ouvre de nouvelles perspectives pour les exportateurs, tandis que la réforme fiscale pourrait alléger la charge des entreprises et réduire le poids de l’économie informelle.

Le véritable impact de ces mesures se mesurera dans le temps, à travers la capacité du Maroc à renforcer son attractivité, consolider sa croissance et transformer ses ambitions économiques en résultats tangibles.