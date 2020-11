Mohamed Benchaâboun, ministre de l'Économie et des finances.

Kiosque360. Croissance, remboursement de la TVA, factures fictives, Fonds Mohammed VI pour l’investissement. Mohamed Benchaâboun a enchaîné les messages forts lors de sa rencontre avec la CGEM sur les dispositions de la loi de Finances 2021.

Organisée sous le thème «la PLF2021 face à l’impératif de la relance», sa rencontre avec la CGEM a été l’occasion, pour le ministre de l'Economie, des Finances et de la Reforme de l’adminitration, Mohamed Benchaâboun, de lancer une série de messages forts en direction du patronat, tout en répondant à ses multiples interrogations. En effet, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 30 novembre, interpellé à plusieurs reprises sur les factures fictives, le ministre a souligné l’importance de ce dossier puisque «ces pratiques remettent en cause la sincérité des comptes des entreprises et causent des pertes de recettes importantes pour l’Etat».

Durant son échange, le ministre est revenu sur le taux de croissance prévu à l’horizon 2021 (4,8%) qu’il qualifie de raisonnable et loin de toute exagération. Aussi, sur sa lancée, il a évoqué le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, soulignant qu’il n’y a aucune limitation dans ce mécanisme pour ouvrir des fonds thématiques. Il a également réitéré l’engagement de son département à accompagner les entreprises qui souhaitent investir dans l’industrie ou transformer une partie de leur activité conformément à l’effort national de substitution à l’importation, comme le met en avant le journal.

S’adressant aux secteurs les plus touchés, le ministre a assuré accompagner les opérateurs du tourisme -des actions sont prévues début 2021- et de l’événementiel. En effet, comme le relaie le journal, il a insisté sur l’opérationnalisation des engagements pris dans le cadre du contrat-programme signé pour la relance de l’événementiel, assurant qu’il serait prêt à faire des ajustements si nécessaire.

Il est également revenu sur le remboursement de la TVA dont les 14,7 milliards de dirhams restant à rembourser peuvent être, comme il l’affirme, gérés de façon extrêmement rapide. Autre sujet abordé: la généralisation de l’AMO. Un chantier qui doit être accompagné d’une réforme de la santé et de la CNSS, comme l’a appuyé le ministre.