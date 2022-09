© Copyright : DR

Kiosque360. Sur fond de crise silencieuse avec la France, marquée par la restriction des visas, les Marocains ont retiré leur confiance à l’hexagone dans un sondage réalisé par le Baromètre arabe. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Alors que la crise diplomatique silencieuse opposant Rabat et Paris bat son plein, notamment à cause de la restriction du nombre de visas Schengen émis par les services consulaires français, un nouveau sondage confirme que les Marocains ont bel et bien retiré leur confiance à la France.

Ce sondage, le plus grand jamais réalisé dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, est élaboré par le Baromètre arabe, sur la base de 23.000 entretiens tenus depuis le début de la pandémie du Covid-19. S’il consacre la préférence des Marocains pour les Etats-Unis, le sondage relève également leur perception de l’Hexagone.

Questionnés sur la nationalité de l’entreprise qui devrait remporter un projet d’infrastructure dans leur pays, la majorité des Marocains ont écarté la France, privilégiant à 34% l’Allemagne pour exécuter ledit projet. 23% des répondants ont opté pour les Etats-Unis d’Amérique, tandis que 18% ont choisi la Turquie.

En réponse à cette question, la Chine arrive en quatrième position avec 14%, tandis que seulement 6% des répondants marocains ont opté pour la France. Ce pays n’a d’ailleurs la confiance que de 12% des Marocains sondés, tandis que les Etats-Unis d’Amérique et l’Allemagne arrivent ex-aequo en pole position (19% chacun).

En deuxième position, la Chine obtient la confiance de 18% des répondants marocains, alors que 16% préfèrent pour leur part la Turquie, rapporte ainsi le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du 20 septembre.

Par ailleurs, la France est également mal classée dans la liste des pays à offrir un meilleur traitement aux travailleurs locaux. Pour les sondés, l’Allemagne serait le meilleur pays pour les travailleurs locaux (29%), suivi de la Turquie (21%), des Etats-Unis (18%) et de la Chine (15%). La France, elle, n’a été choisie que par 7% des répondants.