Au Maroc, l’activité des influenceurs continue d’alimenter les débats. L’hebdomadaire La Vie Eco s’y intéresse cette semaine en s’interrogeant sur le manque à gagner pour le fisc. Les revenus générés par les influenceurs échappent en effet au fisc. Conséquence: l’absence d’un statut juridique propre à cette activité fait perdre à l’Etat des millions de dirhams.

Selon La Vie Eco, les données liées à l’activité des influenceurs sont quasiment inexistantes, et le chiffre d’affaires généré est impossible à évaluer. Payés en liquide ou en nature, les influenceurs, en majorité, ne déclarent pas leurs revenus. Un constat sans appel auquel a tenté de remédier l’Office des changes en 2019.

Concernant le volet des transactions internationales, La Vie Eco rappelle que l’Office dirigé par Hassan Bouknadel a mis l’activité des influenceurs dans son viseur. Modus operandi: inviter les influenceurs en situation irrégulière à compléter leur dossier dans un délai maximum d’un mois.

Les influenceurs sont ainsi tenus de fournir un compte rendu des exportations de services réalisées au titre des années 2016, 2017 et 2018, établies par année. L’Office des changes a également demandé des précisions et des justifications utiles au sujet de la nature des opérations d’exportation de services en faveur de leurs clients “Google Ireland Limited” et “Unity Technologies”.

Cette démarche passive entreprise par l’Office des changes s’est avérée rapidement peu concluante. La faute à un argent difficilement traçable, notamment via des plateformes comme PayPal.

Les magouilles pour conserver les revenus en dehors du territoire ont également mis en échec les volontés de Hassan Bouknadel de réglementer les transactions internationales des influenceurs. L'Etat parviendra-t-il à instaurer un cadre juridique pour ces activités?