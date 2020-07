© Copyright : DR

Kiosque360. Le gouvernement français se dit prêt à des aménagements, mais pas à une remise en cause totale de la réforme déjà votée. Il tient au nouveau taux d'imposition minimum de 20 % au premier euro sur les revenus français.

En piste pour la troisième réforme en trois ans de la fiscalité des contribuables domiciliés hors de l'Hexagone, 224.000 foyers regroupant 471.000 personnes. A la demande des parlementaires, qui avaient voté une disposition dans ce sens fin 2019, le ministre délégué chargé des Comptes publics, Olivier Dussopt, et le secrétaire d'Etat à Bercy, Jean-Baptiste Lemoyne, ont remis mardi un rapport dessinant trois scénarios de réforme applicables dès 2021. «Notre objectif est de trouver une solution conciliant simplification, soutenabilité et justice fiscale», a expliqué Olivier Dussopt, cité dans un article paru sur le site des Echos.

Les députés et les sénateurs de la majorité avaient soutenu l'idée originelle d'une simplification des règles de l'imposition sur le revenu, afin de le rendre plus lisible, mais aussi plus équitable. Aujourd'hui, les non-résidents sont clairement gagnants sur l'imposition de leurs salaires et traitements, par rapport à ceux qui sont restés au pays. Mais avec la suppression de la retenue à la source partiellement libératoire (0 %, 12 %, 20 % jusqu'à 43.477 euros de revenus) initialement programmée pour 2020, certains de ces contribuables en exil, notamment les petits revenus, risquaient de voir leur impôt monter en flèche. D'où le vote d'un moratoire par an sur cette partie de la réforme. Le temps de réaliser une étude d'impact en bonne et due forme et de trouver des remèdes.

Dans son rapport, le gouvernement précise qu'il est prêt à des aménagements, mais pas à une remise en cause totale de la réforme déjà votée. Il tient au nouveau taux d'imposition minimum de 20% au premier euro sur les revenus français (30 % au-delà de 27.519 euros), qui rapporterait 56 millions à l'Etat au titre de 2019. Il ne souhaite pas non plus renoncer aux «cadeaux» faits aux non-résidents: déductibilité des pensions alimentaires, réduction d'impôt Pinel, exonération des plus-values immobilières en raison du départ à l'étranger, exonération de CSG et de CRDS sur les revenus du capital.