Le gouvernement s’apprête à l’annoncer dans les heures qui viennent. Tous les vols de et vers l’Espagne seront suspendus, apprend Le360 de source sûre.

La décision a été actée par le gouvernement lors de sa réunion hebdomadaire, jeudi à Rabat. Plusieurs compagnies seront obligées de suspendre les liaisons reliant le Maroc à l’Espagne, dont Royal Air Maroc, Iberia, Ryanair, Binter, etc.



L'Espagne, désormais l'un des pays européens les plus touchés avec l'Italie, la France et l'Allemagne, a recensé 2.968 cas et le nombre de morts a presque doublé pour atteindre 84, selon le dernier bilan du ministère de la Santé.

La région de Madrid, la plus touchée du pays et qui a fermé toutes ses écoles depuis mercredi, représente près de la moitié des cas avec 1.388 personnes contaminées.

La ministre de l'Égalité Irene Montero, membre du parti de gauche radicale Podemos, a été testée positive, forçant tous les membres de l'exécutif à se soumettre aux tests dont les résultats "seront connus dans le courant de l'après-midi", selon un communiqué du gouvernement.