Le lancement des travaux de la politique nationale de la qualité a été acté lors de la troisième session du Conseil supérieur de normalisation, de certification et d’accréditation (CSNCA).

Derrière l’idée de doter le Maroc d’une politique nationale de la qualité, l’objectif est de renforcer la protection du consommateur, d'améliorer la compétitivité des biens et services produits localement et de développer les exportations marocaines dans le cadre de la relance de l’économie nationale post-Covid-19.

«Nous avons entamé un projet de refonte de l’infrastructure qualité et nous soumettons, aujourd’hui, au conseil, une proposition de démarche visant l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de la qualité», a affirmé le ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, à l’ouverture de ladite réunion du CSNCA, appelant «à redoubler d’efforts pour que le système national de normalisation, de certification et d’accréditation joue pleinement son rôle au service de la stratégie de relance économique nationale».

Le ministre s’est félicité également des avancées significatives que l’infrastructure qualité nationale a enregistrées, notamment au niveau de la normalisation, avec un répertoire dépassant 15.000 normes marocaines et l’utilisation de labels et du marquage réglementaire Cم pour les produits électriques basse tension et les jouets.

Les travaux de cette 3e session du CSNCA ont permis de valider le processus d'élaboration de la politique nationale de la qualité basée sur une approche globale, ouverte, transparente et collaborative issue des recommandations de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (UNIDO).

