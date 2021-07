Des agents de la DGSN et ceux des Forces auxiliaires, portant des masques de protection, contrôlent les piétons dans la rue à Casablanca, le 8 avril 2020, dans le cadre des mesures visant à contenir la propagation du coronavirus.

Dans l’édition 2021 de l’Index de sécurité du magazine Global Finance, le Maroc a fait un bond dans le classement des pays les plus sûrs du monde, passant de la 45e place au niveau mondial en 2019 à la 24e place en 2021. La bonne gestion de la crise sanitaire par le Royaume y est pour quelque chose.

Le Maroc s'est classé 24e sur 133 dans la liste des «pays les plus sûrs du monde en 2021» éditée par le magasine Global Finance. Au niveau régional, le Maroc est le pays le plus sûr d’Afrique du Nord, loin devant l'Algérie, classée 61e, la Mauritanie (64e) et la Tunisie (93e).

D’après Global Finance, ce classement est réalisé en fonction de trois facteurs fondamentaux, à savoir, la guerre et la paix, la sécurité personnelle et le risque de catastrophe naturelle. Ce dernier facteur inclut, précise la publication, divers problèmes liés à l'émergence de la pandémie de Covid-19.

Ainsi, les données liées à la mortalité due au Covid-19 et à la campagne de vaccination ont été prises en compte pour réaliser cette liste. «Le nombre de décès par habitant est une mesure directe de la manière dont un pays a bien ou mal réagi à la propagation du Covid-19», souligne la publication.

L’un des enseignements de ce classement est que le Covid-19 a chamboulé certaines idées reçues concernant les pays les plus sûrs au monde. «Bon nombre des grandes puissances économiques mondiales (États-Unis, France, Royaume-Uni) ou des puissances régionales (Brésil, Russie, Inde, Chine) sont devenues des épicentres de la pandémie», souligne ainsi Global Finance.

A contrario, des pays comme le Maroc, ont su tiré leur épingle du jeu. Avec moins de 10.000 décès depuis le début de la pandémie, et plus de 10,35 millions de personnes vaccinées, le Royaume fait figure de bon élève à l’échelle mondiale, ce qui explique qu’il se classe devant des pays comme la Chine (26e), les USA (71e), le Portugal (29e), la France (57e), ou encore l’Espagne (41e).

A noter que les trois pays les mieux classées sont l'Islande, les Emirats arabes unis et le Qatar. Parmi les pays arabes les mieux classés, on retrouve le Bahreïn (12e), le Koweït (18e), et l'Arabie saoudite (19e). Israël se classe juste devant le Maroc, au 23e rang.