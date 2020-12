Le gouvernement active le chantier prioritaire de la finalisation des attributions et du statut de l’agence qui sera chargée de la gestion des participations de l’Etat, nous apprend Les Inspirations Eco dans sa publication de ce mercredi 9 décembre. Le quotidien rapporte, en effet, qu’une réunion élargie a été tenue dans ce sens et a rassemblé plusieurs départements ministériels et entreprises publiques stratégiques avec l’objectif de s’accorder sur les domaines de compétences de l’agence projetée, ainsi que pour déterminer les holdings sectoriels qui seront confiés à la nouvelle structure étatique.

Les parties prenantes ont ainsi décidé de classer les établissements publics selon trois critères. «Les entreprises publiques concernées qui devront avoir un statut de société anonyme, les établissements non commerciaux qui disposent de la personnalité morale et de l’autonomie financière et, enfin, les établissements qui devront impérativement se transformer en S.A», apprend-on.

Notons que les rapports entre l’Etat et les entreprises publiques marchandes et non marchandes devront obéir à de nouvelles exigences en vue d’asseoir un contrôle plus efficient des sociétés de l’Etat et pour mieux gérer le réseau des prises de participation. Les Inspirations Eco indique qu’il s’agira de gérer les flux des subventions allouées à certains organismes par le budget de l’Etat et des taxes parafiscales affectées, mais aussi des versements effectués par les entreprises publiques, sous forme de dividendes, de parts de bénéfices, de produits de monopole et de redevances d’occupation du domaine public.

Selon le quotidien, la mise en place des holdings sectoriels signifie, avant tout, que l’Etat entend renforcer la dimension régionale de son portefeuille public. Soulignons que le rapport de l’Etat avec les entreprises publiques reposera désormais sur des visions stratégiques à moyen et long terme. De même, le département de Mohamed Benchaâboun a lancé une étude sur la révision des modalités de liquidation des entreprises publiques. On apprend que les données de l’Exécutif montrent que 209 établissements publics et 44 Sociétés anonymes, à participation directe du Trésor, sont concernés par les mesures de restructuration, essentiellement les 466 filiales ou participations publiques qui sont dominées majoritairement par des participations directes et indirectes de l’Etat, à hauteur de 55%. Sur le plan du contrôle financier, notons que la nouvelle orientation consiste à se focaliser sur l’appréciation des performances et la prévention des risques à travers la vérification de la qualité des procédures internes et leur capacité à optimiser l’efficacité de la gestion de l’organisme concerné.