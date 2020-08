© Copyright : DR

Kiosque360. Malgré le contexte de crise, le Fonds d’équipement communal a pu répondre dans les délais aux besoins de financement des collectivités territoriales. Une réponse rendue possible grâce au plan de continuité de l’activité, mis en place dès le début du mois de mars 2020.

Le Fonds d’équipement communal (FEC) affiche une bonne performance au premier semestre, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 24 août. Son produit net bancaire s’est consolidé de 11% au titre des six premiers mois de l’année. Il a ainsi atteint les 293 millions de dirhams à fin juin, contre 265 millions de dirhams un an auparavant. Une évolution qui s’explique par la bonne tenue des indicateurs d’activité et par l’optimisation du coût des ressources mobilisées. Pour le seul deuxième trimestre de l’année, le PNB du FEC s’est établi à 147 millions de dirhams, en consolidation par rapport à l'année précédente (132 millions de dirhams).

Selon la dernière communication du Fonds, l’endettement financier s’est situé, sur le premier semestre de l’année, à près de 20 milliards de dirhams. Cette dette est constituée majoritairement des ressources mobilisées sur le marché financier intérieur, notamment à travers les emprunts obligataires. Ces derniers représentent à eux seuls 40% du volume global. Ainsi, les emprunts obligataires ressortent, à fin juin, à 7,76 milliards de dirhams. Les emprunts de trésorerie se sont chiffrés, pour leur part, à 6,56 milliards de dirhams au moment où les emprunts financiers intérieurs ont atteint, au premier semestre, 1,55 milliard de dirhams. En parallèle, les emprunts financiers extérieurs ont atteint les 2,72 milliards de dirhams, tandis que les dettes subordonnées se sont fixées à 1 milliard de dirhams.

Malgré le contexte de crise, le Fonds d’équipement communal a pu répondre dans les délais aux besoins de financement des collectivités territoriales. Une réponse rendue possible grâce au plan de continuité de l’activité mis en place dès le début du mois de mars 2020. Les engagements de prêts au titre du deuxième trimestre se sont établis à près de 1,3 milliard de dirhams. Ils ont marqué une hausse de 4% par rapport à la même période de l’exercice 2019. Ces engagements de prêts ont concerné, principalement, le financement de projets qui s’inscrivent dans le cadre de programmes de mise à niveau et de développement urbain, de développement et de renforcement des infrastructures de base, d’aménagement de réseaux routiers et de lutte contre la précarité sociale. Notons que le volume global des engagements de prêts au premier semestre s’est établi à 1,81 milliard de dirhams, en progression de 13% par rapport à fin juin 2019. Pour ce qui est des décaissements de prêts, ils se sont élevés à 1,24 milliard de dirhams au titre des six premiers mois de l’année. Ils se sont appréciés de 38% par rapport à la même période de l’année passée.