Kiosque360. La RAM annonce que les voyageurs qui ont acheté des billets, sur ses lignes, pour des vols devant avoir lieu avant le 31 mars 2020 pourront, s’ils le souhaitent, reporter leur voyage jusqu’au 31 mai 2020, sans frais.

La Royal Air Maroc (RAM) a annoncé avoir mis en place un dispositif spécial pour aider ses clients à gérer leurs déplacements, suite aux derniers développements liés au coronavirus Covid-19, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 9 mars. Ces dispositions particulières, déjà mises en œuvre dès la propagation du virus sur les vols en provenance et à destination de la Chine et l’Italie, seront désormais étendues à l’ensemble des vols de la compagnie. Ainsi, les clients ayant acheté des billets pour des vols devant avoir lieu avant le 31 mars 2020 pourront, s’ils le souhaitent, reporter leur voyage jusqu’au 31 mai 2020, sans frais, fait savoir la RAM dans un communiqué.

En effet, les clients de la RAM peuvent reporter leur voyage sans frais au plus tard 72 heures avant le départ du vol, ajoute la compagnie aérienne nationale qui précise qu'ils ont également la possibilité d’annuler le voyage sans frais, au plus tard 72 heures avant le départ du vol, contre un billet de la même valeur, valable six mois sur les vols de la compagnie exclusivement. Pour toute information complémentaire, la RAM invite ses clients à se renseigner sur ces dispositions commerciales aux numéros spéciaux mis en place.

A titre indicatif, le coronavirus a pour l’instant contaminé, au Maroc, deux personnes qui avaient séjourné en Italie. Selon le dernier bulletin de veille sanitaire du ministère de la Santé en date du 7 mars à 18h, le nombre de cas suspectés est monté à 57 mais, au total, 55 cas ont été testés négatifs au Covid19. Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a indiqué vendredi, lors d’une rencontre avec les membres de la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, que les mesures préventives prises par le Maroc s’avéraient à ce stade efficaces dans la lutte contre le nouveau coronavirus, dont l’évolution reste «imprévisible».

L’épidémie de coronavirus continue de se propager dans le monde. Le nombre de cas a dépassé, samedi, les 100.000, et l'on compte plus de 3.500 décès dans 94 pays. La Chine est, de très loin, le pays le plus touché (3.070 morts). En Italie, plus de 15 millions d’habitants, notamment ceux des régions de Milan et de Venise, ont été placés en quarantaine au moins jusqu’au 3 avril. En France, le dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé fait état de 949 contaminations et 16 décès.