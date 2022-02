© Copyright : DR

Kiosque360. Les contours de la nouvelle stratégie de lutte contre le coronavirus se précisent. Entre autres mesures attendues incessamment, la levée de l’obligation du port de masque. Les grands rassemblements seront autorisés sous réserve de présenter le pass vaccinal. Les détails dans cette revue de presse tirée de Al Ahdath Al Maghrebia.

Face au Coronavirus, le Maroc change de stratégie à partir de cette semaine. La réunion, lundi 14 février, du ministre de la Santé de la protection sociale avec le comité scientifique et technique devrait, en effet, déboucher sur des actions concrètes écrit le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son numéro du même jour.

Citant des sources bien informées, le journalaffirme qu'entre autres recommandations qui seront présentées par la commission, il y aura la levée de l’obligation du port du masque et celle de la distanciation sociale. Les grands rassemblements, de plus de 100 personnes, dans des espaces fermés seront également autorisés.

D’après le quotidien, pour le Royaume l’épidémie du coronavirus prendra officiellement fin à compter du printemps prochain. Dans la nouvelle stratégie du gouvernement, on parlera désormais d’une grippe saisonnière à laquelle il faut faire face différemment. C’est ainsi que l’Exécutif insiste sur le caractère impératif d’atteindre l’immunité collective. En ce sens, si les grands rassemblements par exemple seront bientôt autorisés, c’est sous condition de présentation d’un pass vaccinal. Là dessus les autorités se montrent intransigeantes.

C’est ainsi, explique le quotidien, dans les administrations publiques, à moins d’en être légalement dispensés, tous les fonctionnaires doivent présenter leur pass vaccinal pour accéder à leur poste de travail. A compter de ce lundi, et dans toutes les administrations et les établissements publics, des commissions ad hoc s’assureront que tous les fonctionnaires et les salariés ont accompli le protocole vaccinal avec, spécialement, la troisième dose.

Quelques jours auparavant, poursuit le quotidien, les administrations avaient déjà commencé à recenser les fonctionnaires ayant reçu leur dose de rappel. Ceux qui refuseront de le faire, seront considérés comme absents et risqueront de faire face à des ponctions sur leur salaire. Globalement, les autorités se sont fixées pour objectif d’atteindre 23 millions de citoyens complètement vaccinés, précise Al Ahdath Al Maghribia.

C’est vrai, souligne le quotidien, que dans la fonction publique cette décision ne manquera pas de faire des remous, mais le gouvernement a déjà prévenu cette situation. Le Chef de l’Exécutif a, en effet, tenu une importante réunion avec les syndicats pour les inciter justement à encourager les fonctionnaires et les salariés à compléter le protocole vaccinal. Ce à quoi les centrales syndicales ont, du reste, répondu favorablement. Pour les deux parties, conclut le quotidien, l'importance de la campagne de vaccination et à son rôle dans la protection des citoyens et l'accélération du retour à la vie normale ne sont plus à démontrer. D’où l’impératif de parachever le schéma vaccinal, particulièrement la dose de rappel, pour un retour à l’ensemble des activités économiques et sociales à un rythme normal.