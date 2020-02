© Copyright : DR

Kiosque360. L’Onssa a été accrédité pour le contrôle de l’export des framboises marocaines aux USA. Il existe 68 unités de conditionnement autorisées par l’Office.

La framboise marocaine s’offre un nouveau débouché et non des moindres. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte que cette variété de baies décroche son entrée sur le marché américain. Le journal révèle que le Service d’inspection des animaux et des plantes aux Etats-Unis (Aphis) vient de donner son feu vert après d’âpres négociations techniques menées avec l’Onssa.

Attention, comme le souligne le quotidien, la partie marocaine devra observer certaines conditions. En effet, «le fruit exporté doit être traité dans les unités de conditionnement autorisées par l'Onssa». Elles sont 68, selon le journal. Ainsi, «toute exportation doit impérativement être accompagnée d'un certificat phytosanitaire délivré par l'Office qui atteste que les fruits ont été effectivement produits et emballés conformément aux exigences des États-Unis».



Si cette nouvelle destination contribuera à augmenter les exportations marocaines de petits fruits rouges, le journal s’interroge. Seront-elles exportées fraiches ou congelées? Dans le premier cas, «le coût du fret aérien demeure relativement pénalisant pour les opérateurs marocains, entre 25 et 30 DH/kg», écrit le quotidien. La seconde est bien moins onéreuse mais il faudra emprunter la voie maritime, tout en respectant la chaîne du froid.



La Maroc parvient à diversifier les destinations de ses framboises qu’il exporte dans une quarantaine de pays dont ceux de l’UE (au total près de 140.000 tonnes de fruits rouges par an). «Or les producteurs de framboise se trouvent confrontés, à chaque début de saison, à l’effondrement de la demande, en particulier sur le marché de l’Union». En face, les superficies plantées en framboise ont fortement augmenté au cours de la décennie. «Elles ont été multipliées par 16 fois à plus de 3.100 ha en 2019-2020».