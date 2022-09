© Copyright : DR

Kiosque360. A cause des effets de la crise économique, mais aussi du manque de disponibilité des modèles, les ventes de voitures neuves accusent une baisse continue pour s’établir à -9,6% à fin août de cette année. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

La conjoncture difficile que traverse le Maroc atteint également les ventes de voitures neuves. Rareté de certains modèles à cause des problèmes d’approvisionnement, situation économique difficile de certains ménages, prudence en matière d’octroi des crédits d’équipement ou à la consommation… Ces facteurs combinés ont fortement impacté le secteur.

Ainsi, les ventes de voitures neuves au Maroc se sont établies à 107.007 unités à fin août 2022, en baisse de 9,61% par rapport à la même période de l'année dernière, ressort-il des statistiques mensuelles de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), citée par le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi 6 septembre. Ceci, en sachant que l’année 2021 est loin d’être une année de référence en matière de ventes.

Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) s'est élevé à 95.785 unités au titre des huit premiers mois de cette année, en repli de 8,15%, alors que celui des véhicules utilitaires légers (VUL) s'est chiffré à 11.222 unités (-20,38%), précise l'AIVAM.

La marque Dacia domine le segment des VP, avec une part de marché de 27,6%, soit 26.435 unités écoulées à fin août 2022, suivie de Renault qui a vendu 13.222 unités (part de marché de 13,8%) et de Hyundai (9.623 unités et 10,05% de part de marché), relève la même source. Pour ce qui est du segment VUL, Renault a écoulé 2.697 unités (24,03% de part de marché), devant DFSK qui a vendu 1.645 véhicules (14,66% de part de marché) et Ford avec 1.365 unités commercialisées (12,16% de part de marché).

Côté voitures premium, Audi a augmenté ses ventes de 7,17% à 2.736 voitures pour atteindre une part de marché de 2,86%, devançant BMW (1.866 unités et une part de marché de 1,95%) et Mercedes (1.657 unités et une part de marché de 1,73%). Pour sa part, Porsche a écoulé 226 unités, en croissance de 7,6%, tandis que les ventes de Jaguar ont chuté de 28,57% à 85 voitures.

Pour le seul mois d'août, l'AIVAM note une hausse des ventes globales de 4,22% à 11.463 unités. Dans le détail, le segment VP a enregistré une progression de 7,34% avec 10.014 unités vendues, tandis que le VUL a vu ses ventes baisser de 13,23% à 1.449 unités.

Si les voitures d’occasion constituent désormais un refuge pour plusieurs acheteurs, ce marché connaît aussi une hausse des prix (de l’ordre de 15% en moyenne) qui impacte là encore l’acte d’achat. La filière se structure avec des offres de plus en plus claires et des transactions transparentes, mais l’informel continue de régner, freinant le potentiel de ce marché alternatif.