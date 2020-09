© Copyright : DR

Kiosque360. L’échéance du paiement du 3e acompte provisionnel de l’impôt sur les sociétés est fixée au 15 septembre.

L’échéance du paiement du 3e acompte provisionnel de l’impôt sur les sociétés approche à grands pas. L'Economiste, dans son édition du jour, annonce la date du 15 septembre pour que les entreprises soumises à l’IS s'acquittent de cette troisième échéance qui représente 25% de l’IS dû au titre de l’exercice 2019. Il précise que "les entités sévèrement impactées par la crise sanitaire peuvent activer un levier pour ne pas payer cette fraction de l’impôt et la reporter à 2021". Et de préciser que, "pour bénéficier de cette disposition, la société intéressée doit remplir en ligne (Simpl) une déclaration de dispense". Le journal assure que "la demande s’applique automatiquement à la fois aux 3e et 4e acomptes de l’année, environ la moitié de l’impôt devant être réglé". Selon le quotidien, "le système informatique de la DGI est paramétré de telle sorte qu’une demande de dispense s’applique à tous les acomptes restants. En cas de panne de la plateforme Simpl, les contribuables peuvent toujours effectuer une déclaration selon la procédure classique".

Il est prévu une marge d’erreur de 10%. "Si, à la clôture de l’exercice, il s’avère que l’impôt réellement dû est supérieur de 10% aux acomptes versés, le contribuable s’expose à des pénalités et majorations", previent le journal. Il conseille d'ailleurs aux entreprises de recourir à ce report, en particulier celles exerçant dans des secteurs sinistrés (hôtellerie, location de voitures, restauration, transport touristique, enseignement privé, textile, événementiel…) et qui ne génèrent aucune ou peu de recettes depuis le début de la crise sanitaire. "Ces entreprises peuvent opter pour la dispense sachant qu’il y a peu de risques que leur exercice comptable soit bénéficiaire et qu’elles s’exposent à des pénalités", avance-t-il.

L'Economiste estime que certaines entreprises, parmi celles ayant versé le 1er acompte en mars et le 2e en juin, pourront "se retrouver dans une situation où cette avance sera supérieure à l’IS qu’elles devront payer en 2021 au titre de l’exercice 2020, en raison de l’absence de bénéfice". Le trop-perçu pourra être imputé sur l’acompte à payer en mars de l’année prochaine.