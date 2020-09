© Copyright : DR

Ce 30 septembre, le Conseil d'Administration de Wana Corporate a accepté la démission de sa PDG, Nadia Fassi-Fihri, après cinq années de bons et loyaux services. Et c’est l’ancien patron de l’Agence nationale de réglementation des télécoms (ANRT) qui a pris sa place, pour assurer la transition.

C’est un conseil d’administration très particulier qui vient de s’achever pour Wana Coroporate, en cette matinée du 30 septembre. Outre l’examen des comptes du premier semestre et un passage en revue des actions entreprises durant cette période, Nadia Fassi-Fihri a présenté sa démission au Conseil d'Administration. Argument avancé: des raisons de «convenances personnelles».

PDG du groupe de télécoms, filiale d'Al Mada, depuis 2015, Nadia fassi-Fihri a eu droit à un vibrant hommage pour les efforts qu'elle a déployés, sachant que la dirigeante a largement atteint les objectifs qui lui avaient été confiés lors de sa nomination, à savoir la restructuration de la société, et un retour de la croissance, avec le développement de différents segments.

En effet, au cours du mandat de Nadia Fassi-Fihri, Wana Corporate est devenu un opérateur digital global, acteur majeur du secteur des télécommunications, du digital et du paiement mobile au Maroc, et a également investi les secteurs stratégiques du Cloud et de la Cybersécurité.

Suite à cette démission, le Conseil d'Administration a procédé à la nomination de Azzedine El Mountassir Billah en tant que Président Directeur Général de transition pour Wana Corporate.

Il aura pour mission de «mettre en place une nouvelle organisation permettant de consacrer Wana Corporate comme un acteur significatif au service de la digitalisation de ses clients, d'accélérer l'inclusion financière à travers le paiement mobile et de lancer l'internationalisation de la société en fixant un cap de développement ambitieux en Afrique», explique-t-on auprès de la filiale du groupe Al Mada.

Depuis son départ de l’Agence nationale de réglementation des télécoms -ANRT, en octobre 2016, Azzeddine El Mountassir Billah s’est lancé dans le consulting, notamment dans le paiement mobile.

Une expertise qu’il ne manquera pas de mettre au profit de l’opérateur de télécoms, qui vient récemment de se lancer dans l’activité du paiement mobile, avec la création d'Inwi Money.