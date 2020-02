© Copyright : DR

Une délégation de la Communauté autonome de Valence et d'entrepreneurs de la région effectuera, du 16 au 19 février, une mission commerciale au Maroc pour prospecter les opportunités d'affaires et examiner les moyens de renforcer les relations économiques bilatérales.

Organisée en collaboration avec la Confédération des entreprises de la Communauté de Valence (CEV) et la Chambre de commerce de Valence, cette mission économique, conduite par le président de la région, Ximo Puig, a pour but de renforcer la présence des entreprises valenciennes sur le marché marocain et de prospecter de nouvelles opportunités qui renforceront les relations commerciales entre les deux parties, souligne la Generalitat (gouvernement régional) dans un communiqué.

Ainsi, le chef de l'exécutif valencien, qui sera accompagné du conseiller (ministre régional) de l'Économie durable, des secteurs productifs, du commerce et du travail, Rafa Climent, la conseillère de la Politique territoriale, des travaux publics et de la mobilité, Arcadi España, et d'autres responsables régionaux, se rendra dans les villes de Rabat, Casablanca et de Tanger, afin de prospecter les opportunités d'investissement qu'elles recèlent dans les différents secteurs économiques.

Une délégation d'entrepreneurs de la Communauté valencienne, dirigée par le président de la Chambre de commerce de Valence, José Vicente Morata, et le président de la CEV, Salvador Navarro, prendra également part à cette mission économique. Avec cette mission commerciale au Maroc, la Generalitat cherche à renforcer le positionnement des entreprises et produits valenciens sur le marché marocain, en vue de contribuer à la promotion de la diversification et de la compétitivité de l'économie valencienne, d'une part, et de développer le partenariat entre les entreprises valenciennes et leurs homologues marocaines, d'autre part.

"Le Maroc est le leader en termes d'investissements étrangers en Afrique du Nord, et constitue la principale destination de nos exportations vers le continent africain, l'Espagne étant le premier fournisseur du royaume", indique le communiqué, relevant que le marché marocain recèle de grandes opportunités qui méritent d'être explorées.

Au programme de cette mission figurent aussi des rencontres B to B entre des entreprises valenciennes et marocaines et des réunions avec des acteurs institutionnels.

Quelque 63 sociétés valenciennes sont déjà installées au Maroc et plus de 2.900 entreprises de cette région de l'Est de l'Espagne exportent vers le royaume. Les exportations valenciennes au Maroc ont dépassé les 689 millions d'euros à fin novembre dernier, soit une hausse de 1,93%, en glissement annuel.