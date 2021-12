© Copyright : DR

Kiosque360. «Les IDE captés par le Maroc représentent en moyenne 2 à 3% du total des IDE à travers le monde, derrière l’Egypte qui capte le double de ce volume ou encore le Vietnam qui en attire trois fois plus. Ce qui donne l’impression d’un potentiel inachevé», souligne Les Inspirations ÉCO dont est tirée cette revue de presse.

Comment construire une dynamique pour capter davantage l’investissement direct étranger? Comment arriver à développer plus de projets bancables pour attirer davantage d’investisseurs internationaux? Telles sont, en substance, les questions sur lesquelles a planché Les Inspirations ÉCO dans son édition du 16 décembre.

Le journal relève, selon les propos de l'IFC qui a organisé récemment un webinaire sur ce thème que «toutes les semaines, l’institution reçoit des appels d’investisseurs internationaux qui s’intéressent au Maroc». Cela intervient dans un contexte post élections avec le Nouveau modèle de développement, qui apporte de la visibilité aux investisseurs.

Toutefois, le quotidien pense que «l’analyse des chiffres et tendances de l’investissement direct étranger (IDE) ne traduisent pas le potentiel dont regorge le Maroc". En effet, "les IDE réalisés au Maroc représentent en moyenne 2 à 3% du total des IDE, à travers le monde, derrière l’Egypte qui capte le double de ce volume ou encore le Vietnam qui en attire trois fois plus. "Ce qui donne l’impression d’un potentiel inachevé", avance-t-il.

Mais d’où vient cet intérêt pour l’économie marocaine? s’interroge Les Inspirations ÉCO qui donne quelque raisons. A commencer par des fondamentaux solides, un crédit rating le plus important d’Afrique par les agences de notation et une bonne gestion macro-économique sur plus de vingt ans, avec une inflation à 1,2% en moyenne.

Ce n'est pas tout puisque le pays dispose d’infrastructures solides, un bon environnement des affaires, une forte stabilité politique, en plus d’une vision à long terme unique, et une situation géographique stratégique. Sans oublier que «le pays bénéficie d’excellents antécédents pour attirer les IDE dans l’industrie, notamment pour ce qui est de l’automobile et l’aéronautique».