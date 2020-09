Les Chambres de commerce et organismes espagnols en charge de la promotion du commerce extérieur s’activent pour rattraper le retard causé par la crise sanitaire et le confinement, nous apprend Les Inspirations Eco dans sa publication de ce mardi 9 septembre. Le journal souligne que la décision du gouvernement marocain d’autoriser l’accès au territoire national aux entrepreneurs et professionnels étrangers, sur invitation des entreprises marocaines, devrait donner un coup d’accélérateur à ces arrivées. C’est une décision dont se réjouissent les opérateurs espagnols, signale le quotidien, faisant remarquer que ces derniers misent beaucoup sur le Maroc.

Le journal indique que, bien avant que cette mesure ne soit annoncée, des organismes espagnols avaient commencé à mettre en place un agenda incluant un déplacement in situ, tout en offrant aux intéressés la possibilité de suivre la rencontre par voie télématique. On apprend que c’est le cas, par exemple, de la Chambre de commerce de Cantabria, qui a prévu de mener une mission de prospection dans le Royaume au profit d’opérateurs économiques espagnols. Notons que cette action s’inscrit dans le cadre d’un programme visant à aider les entreprises de cette région à explorer de nouveaux marchés. Le journal indique aussi que le Maroc représente, pour cette région, une opportunité à saisir. «Le pays a connu une forte croissance durant les dix dernières années et les opportunités pour les entreprises espagnoles sont en général diversifiées, avec une attention particulière pour le secteur des composants automobiles et du textile», précise une source. Le quotidien estime que c’est là que le Maroc devrait mobiliser ses efforts de captation des investisseurs européens.

De même, ajoute le journal, le Maroc a gagné en notoriété durant cette crise sanitaire et il est important d’utiliser ce capital sympathie à bon escient. Les Inspirations Eco souligne également que la réputation de la Chine a été un peu écornée à cause de la pandémie du coronavirus, et que cela devrait bénéficier au Royaume. Et d'ajouter que les deux challengers du Maroc, à présent, sont la Turquie et le Portugal. L’offre marocaine devra donc prendre en considération l’évolution de ces deux marchés concurrents.