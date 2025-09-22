Indemnisations routières: important ajustement des compensations

Le gouvernement marocain vient de franchir une étape majeure dans la protection des victimes d’accidents de la circulation. «Le projet de loi présenté par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, vise à moderniser un système longtemps critiqué pour sa complexité et ses lenteurs», écrit le quotidien L’Economiste dans son édition du mardi 23 septembre.

En 2024, près de 655.360 accidents ont été déclarés auprès des compagnies d’assurances, dont 143.293 accidents corporels ayant causé 4.024 décès. Les indemnisations versées cette année-là ont atteint 7,9 milliards de dirhams, avec un taux de règlement à l’amiable ne dépassant pas 26% dans certaines compagnies. Ces chiffres illustrent l’urgence d’une réforme qui place la protection des victimes au cœur des priorités.

Le texte élargit notamment le champ des bénéficiaires. Pour la première fois, les enfants à charge, les conjoints incapables de subvenir à leurs besoins et les catégories sans revenus réguliers, comme les étudiants et stagiaires, seront inclus. Cette approche prend en compte la réalité du marché de l’emploi et les évolutions du système éducatif, permettant aux diplômés en recherche d’emploi de bénéficier également d’une indemnisation juste.

«Parmi les innovations majeures du projet de loi figure la refonte du calcul des indemnités», souligne L’Economiste. L’exclusion explicite des frais d’obsèques et de l’indemnité morale pour la douleur liée à la répartition de la responsabilité de l’accident est introduite. Le texte consacre également la liberté de preuve concernant le salaire ou le revenu professionnel de la victime, garantissant aux catégories vulnérables une indemnisation basée sur leur revenu réel, et non sur le Smig.

Le mécanisme de révision des seuils minimum et maximum du salaire pris en compte dans le calcul des indemnités sera désormais flexible et périodique, tous les cinq ans, et non plus indexé sur le système de la fonction publique. Concrètement, le salaire minimum sera progressivement relevé de 9.270 dirhams à 14.270 dirhams sur cinq étapes, soit une augmentation de 54%. Selon le ministère de la Justice, cette mesure permettra aux victimes d’accidents de la circulation de percevoir des indemnisations mieux en phase avec le coût de la vie.

Le projet de loi entend également renforcer le recours à la conciliation et au règlement amiable des litiges. Actuellement, ce mode de résolution ne représente que 26% des dossiers pour certaines compagnies. La réforme prévoit la mise en place de modèles unifiés pour les certificats médicaux, la réduction des délais de conciliation et la création d’une voie spécifique pour l’expertise médicale conjointe. L’objectif est de rendre le processus plus rapide et plus transparent, tout en garantissant un meilleur accès à l’indemnisation.

Selon les estimations basées sur un échantillon de 11.000 blessés et personnes décédées, le relèvement du salaire minimum entraînera une hausse moyenne des indemnités d’environ 19.500 dirhams, soit une progression pouvant atteindre 33,7% à la phase finale. Pour illustrer, une victime de 24 ans, sans revenu, avec une incapacité physique de 20% et un taux de douleur corporelle élevé, verrait son indemnisation passer de 41.030 dirhams à environ 61.001 dirhams.

Le texte élargit également le remboursement de certaines dépenses, comme les dispositifs médicaux rendus inutilisables par l’accident ou les analyses médicales spécifiques. La suppression du plafond de 50% pour l’indemnisation lorsque le capital n’est pas entièrement consommé permettra une répartition plus équitable des sommes entre les bénéficiaires.