Le spécialiste de l’immobilier professionnel locatif, Immorente Invest, a annoncé ce vendredi 10 janvier à Casablanca, une augmentation de capital d’un montant de 408 millions de dirhams via l’émission d’actions nouvelles au prix de 100 dirhams l’unité. Les détails.

Créée en 2011 à l’initiative de CFG Bank, et cotée à la Bourse de Casablanca en mai 2018, Immorente Invest est une société d’investissement ayant pour objet d’acquérir et/ou de développer des actifs immobiliers professionnels destinés à la location.

La gestion de la société Immorente Invest est confiée à CFG Capital, filiale à 100% de CFG Bank, dans le cadre d’une gouvernance s’appuyant sur un conseil d’administration regroupant des investisseurs institutionnels de la place tels que AXA Assurance Maroc, la CAT, la SCR, un comité d’audit présidé par un administrateur indépendant et un comité d’investissement, répondant ainsi aux best practices en matière de gestion de foncières.

Un parc d’actifs immobiliers de premier choix et des locataires de qualité au cœur de la stratégie d’immorente.

Les investissements réalisés par Immorente Invest se situent principalement dans des localisations prisées et avec une bonne connectivité pour les locataires et offrant un environnement idéal pour une activité professionnelle. On peut citer parmi ceux-ci les sites de la Marina de Casablanca, de Bouskoura, de la zone d’affaire centrale de Casablanca et de la zone franche industrielle Atlantic Free Zone à Kenitra.

Les principaux locataires sont des entreprises nationales et internationales présentant des fondamentaux solides dont First Rest International, Master Franchisé des restaurants McDonald’s au Maroc, Faurecia, équipementier automobile français de premier rang, le géant chinois Huawei, le groupe Deloitte NearShore, des institutions bancaires etc…

Le portefeuille d’actifs de Immorente a atteint en 2019 près de 650 millions de dirhams avec deux composantes majeures : bureaux pour près de 70 % et 23% d’industrie.

«Nous sommes heureux de nous présenter de nouveau à la Bourse de Casablanca afin de lever des fonds pour financer notre croissance. Immorente Invest a investi 520 MDH dans des actifs entièrement loués depuis son introduction en Bourse, en avance sur ses objectifs, et a distribué, à partir de mai 2018, des dividendes avec des rendements représentant respectivement 6% et 6,5% conformément à ses engagements», a déclaré Soumaya Tazi, PDG d’Immorent Invest.

Un taux de rendement de 6% et plus.

Immorente Invest a pour objectif d’offrir un rendement annuel à ses actionnaires. La société a, ainsi distribué un rendement de 6% et plus sur les cinq derniers exercices. Depuis son introduction en bourse en mai 2018, Immorente a distribué par deux fois des rendements respectivement de 6% et 6,5% conformément à son engagement.

Cela devrait se poursuivre avec cette nouvelle augmentation de capital.

En effet, le résultat analytique de l’exercice (« Funds From Operations » dans les REITs), indicateur mesurant la capacité de la société à distribuer le rendement à ses actionnaires atteindra 54 millions de dirhams en 2021. Il correspond aux cash-flows issus de la location des actifs, nets des différentes charges liées aux actifs et à la gestion de la foncière et au financement des actifs.

Ces performances devraient permettre à la société de continuer à verser à ses actionnaires un rendement de près de 6% et plus.

Une augmentation de capital contribuant à porter le portefeuille d’actifs à 1 milliard de dirhams.

Avec cette augmentation de capital de 408 millions de dirhams, Immorent Invest a pour objectif de consolider sa croissance en portant son portefeuille d’actif à 1milliard de dirhams.

L’augmentation de capital de Immorente (visa n° VI/ EM/001/2020 remis le 8 janvier 2020 par l’Autorité Marocaine des Marchés des Capitaux) porte sur 408 millions de dirhams. Soit une émission de 4.080.000 nouvelles actions au prix unitaire de 100 dirhams. La période de souscription s’étend du 27 au 31 janvier 2020 avec une cotation le 11 février de la même année.

À cet égard, les fonds levés permettront de finaliser le financement des investissements déjà engagés par la société d’un montant global d’environ 266 millions de dirhams, soit 65% des fonds levés.

Le reliquat des fonds levés, correspondant à 35% du montant, sera alloué notamment à des investissements supplémentaires en 2020 et 2021.

Cette augmentation de capital se fera en deux tranches :

La 1ere tranche, d’un montant de 220 millions de dirhams, permettra, en étant disponible à tous, d’élargir la base de souscripteurs, d’augmenter la taille du flottant de la société et d’en améliorer ainsi la liquidité.

La deuxième tranche, d’un montant de 188 millions de dirhams permettra à Immorente Invest de renforcer son Noyau Stable est réservée aux investisseurs institutionnels et qualifiés s’engageant à respecter les contraintes du Noyau Stable qui représentera désormais 40,7% du capital.

Ce qu’il faut retenir: