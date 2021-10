© Copyright : DR

Kiosque360. A fin août, les exportations de services sont en hausse de 3,4%, atteignant une valeur globale de 88,74 milliards de dirhams. Un constat émanant des derniers indicateurs de l’Office des changes. Explications.

Selon les derniers indicateurs de l’Office des changes, les exportations de services ont connu une évolution de +3,4% à fin août, atteignant une valeur globale de 88,74 milliards de dirhams, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 4 octobre, précisant que cela représente un additionnel de 2,89 milliards de dirhams par rapport à la même période de l’année passée.

S’agissant des importations de services, elles ont enregistré 48,67 milliards de dirhams à fin août, en progression de 8,5% en glissement annuel. Et la balance de services a baissé de 926 millions de dirhams pour revenir à 40,07 milliards de dirhams contre 40,99 milliards de dirhams à la même période de l’année passée, précise le journal.

Concernant les voyages, principale composante des échanges de services, ils affichent un solde excédentaire en baisse de 21%, soit -3,71 milliards de dirhams. La raison? La chute de 4,34 milliards de dirhams des recettes voyages qui sont revenues à 20,27 milliards de dirhams. Les dépenses voyages se sont également repliées de 9,1% (- 631 millions de dirhams de leur valeur en glissement annuel).

Quant à la balance commerciale, elle a atteint les 136,54 milliards de dirhams à fin août. Les exportations se sont ainsi consolidées de 23,8% par rapport à août 2020. Une hausse généralisée à tous les secteurs, notamment l’automobile (+25,5 %) et le textile et cuir (+23,6%). Les importations sont également en hausse: +23,2%. Une évolution due à l’augmentation des achats de la totalité des groupes de produits, notamment les produits finis de consommation (+22,49 milliards de dirhams), les demi- produits (+14,30 milliards de dirhams), les produits énergétiques (+10,50 milliards de dirhams) et les biens d’équipement (+10,04 milliards de dirhams).