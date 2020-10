© Copyright : DR

Un projet de loi portant création de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat sera bientôt discuté. Voici, document à l'appui, ce qu’il apporte de nouveau.

24 établissements et 40 entreprises publiques: voilà ce qui constitue le périmètre initial d’intervention de la toute fraîchement créée «Agence nationale de gestion stratégique des Participations de l’Etat». Dans le lot, on retrouve des fleurons du portefeuille public (OCP, Masen, MDJS, Tanger Med, Sorec, etc.), mais aussi plusieurs régies autonomes de distribution d’eau et d’électricité, encore actives dans plusieurs villes du Royaume (Cf document ci-dessous).

«Cette liste est actualisée régulièrement par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des Finances», mentionne l’article 4 du projet de loi portant création de cette Agence, lequel ne devrait pas tarder à être lancé dans le circuit législatif.

Cette nouvelle Agence supervisera, avec les parties concernées, toutes les diligences et actions nécessaires, pour la réalisation dans un délai maximum de cinq ans des actions structurantes pour ce portefeuille public. Il s’agit notamment de la transformation de l’ensemble des entreprises et établissement publiques vers le statut de Société anonyme, mais aussi la substitution progressive de l’Agence à l’Etat dans le capital des entreprises publiques de son périmètre, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.

Côté gouvernance, cette Agence sera gérée par un Directeur Général qui rendra compte à un Conseil d'Administration présidé par le ministre chargé du portefeuille des Finances. Ce conseil est composé de quatre administrateurs, représentants du département des Finances, mais aussi de quatre administrateurs indépendants, sélectionnés sur la base de leurs compétences et de leurs qualifications.