Finance: Tariq Sijilmassi signe son retour avec le lancement de Tessera Capital

Ancien président du directoire du groupe Crédit Agricole du Maroc, Tariq Sijilmassi marque son retour sur le devant de la scène financière nationale. L’annonce a été faite par l’intéressé lui-même sur LinkedIn, où il indique entamer «une nouvelle étape professionnelle» en tant que président-directeur général de Tessera Capital, une banque d’affaires indépendante nouvellement créée.

Le même jour que l’annonce de Tariq Sijilmassi, l’AMMC a publié sur son site un communiqué indiquant l’enregistrement de la société Tessera Capital S.A pour l’exercice des activités de conseil en investissement financier relevant de la catégorie n°2 (Conseil aux émetteurs).

Selon les données officielles, Tessera Capital, dont le siège social est situé à Rabat, est habilitée à fournir des prestations couvrant notamment le conseil et l’assista<((nce en gestion financière et ingénierie financière pour les entités faisant appel public à l’épargne, l’accompagnement lors des opérations d’appel public à l’épargne, ainsi que le conseil en matière d’introduction en bourse et de suivi post-IPO.

Dotée d’un capital social de 5 millions de dirhams, Tessera Capital est majoritairement détenue par Tariq Sijilmassi, qui possède 60 % du capital, le solde revenant à d’autres membres de sa famille.

Sur son site institutionnel, Tessera Capital se présente comme une banque d’affaires indépendante née de l’ambition de créer un acteur de référence du conseil financier et stratégique au Maroc. La société inscrit son positionnement dans un contexte d’«accélération économique majeure» du Royaume, portée par les investissements structurants, la modernisation des infrastructures et l’essor de secteurs à forte valeur ajoutée. Cette dynamique, souligne Tessera, crée de nouvelles opportunités tout en exigeant des entreprises une capacité accrue de structuration, d’adaptation et de prise de décision stratégique, notamment dans des phases sensibles telles que la transmission, la transition verte, la croissance, la gouvernance ou encore le redressement.

Lire aussi : Bourses 2025: devant le Caire et Lagos, Casablanca s’impose en centre de gravité des places africaines

Dans le mot du président, Tariq Sijilmassi explique les motivations à l’origine de ce nouveau projet entrepreneurial. «J’ai créé Tessera Capital parce que je crois profondément dans notre pays et dans la mission que nous portons. Le Maroc traverse une période déterminante et enthousiasmante», affirme-t-il, estimant que de nombreuses entreprises peuvent mieux tirer parti de cette mutation lorsqu’elles sont accompagnées «de manière juste, humaine et réellement utile».

Fort de plusieurs décennies d’expérience de terrain, l’ancien banquier insiste sur l’importance de la dimension humaine dans la résolution des situations complexes. «Les situations complexes ne se résolvent jamais uniquement avec des modèles financiers. Elles demandent de l’écoute, de la lucidité et un regard capable de saisir ce qui se joue derrière les chiffres», souligne-t-il.

Tessera Capital s’appuie ainsi sur une équipe qu’il décrit comme jeune, compétente et ouverte aux idées nouvelles, maîtrisant des approches modernes, data-driven et renforcées par l’intelligence artificielle. Une complémentarité entre expérience et innovation qui constitue, selon lui, le socle de la promesse de valeur de la banque d’affaires, résumée par sa signature «Assembleur de solutions, créateur de valeur».

