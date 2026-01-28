Énergie solaire: le projet Noor Taroudant dans les starting blocks

Annoncé initialement pour 2024, le lancement effectif des travaux de la station solaire Noor Taroudant est désormais sur le point de se concrétiser. Le développeur du projet, AMEA POWER, désigné en 2022 par l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) à l’issue d’une consultation internationale, s’apprête à entamer la phase de construction, indique le magazine hebdomadaire Challenge. Cette avancée intervient alors que les dernières autorisations environnementales sont en cours de finalisation, levant ainsi les ultimes obstacles administratifs à la mise en œuvre du projet.

L’aboutissement de cette étape marque la fin d’un long processus engagé depuis l’intégration du projet au programme Noor PV II en 2018. Ce programme, porté par MASEN, comprend neuf centrales photovoltaïques réparties sur différentes régions du Royaume. À Taroudant, la principale contrainte a longtemps été d’ordre foncier. La procédure d’acquisition des terrains, réalisée par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, a nécessité plusieurs mois afin de libérer une assiette foncière d’environ 400 hectares, indispensable à la réalisation de cette infrastructure énergétique de grande envergure, a-t-on pu lire dans Challenge.

D’une capacité installée de 36 mégawatts-crête, la future centrale solaire de Noor Taroudant mobilisera un investissement estimé à plus de 200 millions de dirhams. Le projet sera réalisé en une seule phase et devrait générer des dizaines d’emplois directs durant la période de construction, contribuant ainsi à la dynamique économique locale. Une fois opérationnelle, la centrale viendra renforcer la production d’électricité d’origine renouvelable et s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale de transition énergétique.

AMEA POWER, filiale du groupe émirati NOWAIS, n’en est pas à son premier projet au Maroc. En 2022, l’entreprise avait déjà été retenue par MASEN pour le développement et l’exploitation de deux parcs solaires, dont celui d’El Hajeb dans la région de Fès-Meknès. Outre Taroudant, le programme Noor PV II prévoit la réalisation d’autres centrales photovoltaïques à Boujdour, Aïn Beni Mathar, Sidi Bennour, Béjaâd, Guercif et Kalaat Sraghna, confirmant l’ambition du Maroc de consolider sa position régionale en matière d’énergies renouvelables.