L'épidémie de Covid 19 a causé la chute de l'activité touristique en Île-de-France au premier semestre 2020. Dans son édition du jour, La Tribune rapporte un manque à gagner de 6,4 milliards d'euros de l’activité et un fort recul du nombre de touristes de plus de 14 millions.

«Sur la période, les recettes liées à l'activité touristique sont ainsi tombées à 3,8 milliards d'euros contre 10,2 milliards sur les six premiers mois de l'année 2019», écrit le quotidien qui affirme que seuls 9,4 millions de touristes ont visité la capitale et sa région, contre 23,7 millions au premier semestre de l'an dernier.

La même source confirme que «le secteur tourisme est une activité économique extrêmement précieuse à l'Ile-de-France, qui représente 500.000 emplois, et 7% à 8% de la création de richesse régionale». La raison de cet effondrement est la paralysie du trafic aérien. «La chute la plus forte est celle de la clientèle internationale avec un recul, au premier semestre, de 68% des séjours contre -54% pour la clientèle française».

Cela se traduit par un manque à gagner important avec un recul des recettes de 4,6 milliards d'euros, contre -1,8 milliard d'euros pour les touristes en provenance de l'Hexagone. Dans ce sillage, les nuitées hôtelières se sont repliées par rapport aux six premiers mois de 2019, contre une baisse de 47% pour les locations et meublés saisonniers. Pire, un hôtel parisien sur deux était encore fermé au cours des mois de juin et juillet tandis qu'en Île-de-France hors Paris, les chiffres sont meilleurs, près de 70% des hôtels étant ouverts.