Dans un article de son correspondant à Tunis, Benoît Delmas, l'hebdomadaire Le Point détaille, sur la base du «solide» rapport que vient de publier l'institut Amadeus, «les vulnérabilités du Maroc» dans le contexte actuel de l’épidémie de coronavirus et ses répercussions sur l'économie nationale.

«Dix semaines de confinement ont contracté l'économie du Maroc de 13,8 % alors que la pandémie ne fait que commencer», affirme Le Point dans cet article sous le titre «Maroc: les vulnérabilités du royaume».

«Plus qu'un exercice strictement comptable, le projet de loi de finances 2021 est une lecture politique de l'avenir. Le gouvernement de Saad Eddine El Othmani table sur un ambitieux taux de croissance de 5,4 % et une reprise en V dès l'année prochaine. La Banque mondiale estime, pour sa part, qu'un retour à la situation ante-Covid n'aura pas lieu avant 2022.

Comme la plupart des nations, Rabat fait le bilan de la première séquence de la pandémie sur son économie», poursuit le magazine français, ajoutant que des rapports en rafale (Banque mondiale, Haut-Commissariat au plan, Institut Amadeus) analysent les dégâts et les conséquences de la situation sanitaire sur l'économie nationale. «Un constat provisoire tant la situation est devenue périlleuse: le Covid-19 est à son plus haut niveau en ce mois d'août», indique Le Point.

Selon l’hebdomadaire, «l'institut Amadeus, think tank marocain, vient de publier un solide rapport, cent cinquante pages qui scannent le pays strate par strate sans lustrer son blason».

Ainsi, relève Le Point, au second trimestre, le PIB marocain s'est contracté de 13,8 %, les exportations fléchissent d'un quart quand les importations affichent moins 26 %. Conséquence, les recettes fiscales chutent, le déficit budgétaire grimpe de 7,5 % et la dette publique atteint 91,5 % du PIB, le plus haut endettement des pays du Maghreb. Les aides monétaires ont été élargies à 5 millions de familles.

Le secteur informel, l'un des problèmes récurrents au Maghreb, a particulièrement souffert: (…) Le CVE (Conseil de veille économique), sous tutelle du ministère des Finances, considère que l'informel «emploie» 2,4 millions d'employés, pèse 410 milliards de dirhams, 35 % du PIB. Le ministère des Finances chiffre à 4,3 millions les ménages issus de l'informel qui ont été aidés.

Le chômage officiel, hors informel, représentait, quant à lui, 10,5 % au premier trimestre et pourrait atteindre les 16 %, selon le HCP. 810.000 employés ont été mis en arrêt temporaire durant le confinement.

Dans ses nombreuses recommandations, poursuit Le Point, l'Institut Amadeus insiste sur les faiblesses structurelles du modèle marocain qui «favorise l'économie de rentes et limite la libre concurrence».

Il précise que «depuis l'indépendance, des systèmes rentiers faits d'autorisations, d'agréments et de dérogations ont été institutionnalisés et ont favorisé l'émergence d'une économie de privilèges à plusieurs vitesses». Il pointe également «la désunion d'un Maghreb enlisé dans ses inerties», estimant que l'avènement de l'Union du Maghreb arabe (UMA) n'est pas pour demain et que l'avenir du Royaume est au sud.

L'institut plaide aussi pour la légalisation du cannabis, citant un rapport du bureau de l'ONU spécialisé dans la drogue et le crime, «rapport qui démontre que 80 % du cannabis marocain a été exporté en 2017 alors que les 20 % restants ont été réservés à la consommation locale». Le secteur «emploierait, selon certaines études, 800.000 Marocains». Le potentiel du marché africain est estimé à 800 millions de dollars par an.

«Les rapports finissent souvent dans la poubelle numérique des ordinateurs. Celui-ci mérite lecture», estime Le Point en conclusion.