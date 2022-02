© Copyright : DR

Kiosque360. Etant donné que les prospects de l’entreprise, ses fournisseurs, ses clients sont en ligne, l'entreprise n’a d'autre choix que d'avoir une bonne présence sur la Toile, bien gérée et prenant en compte les attentes de ses différentes parties prenantes. Cet article est une revue de presse des Inspirations Eco.

Selon les statistiques, 6 Marocains sur 10 ont accès aux réseaux sociaux. Le taux de pénétration d’Internet explose. Face à cette nouvelle donne, les entreprises et organisations ne peuvent plus faire l’autruche en considérant la problématique de la e-réputation comme un problème technique, mais plutôt un problème adaptatif qui impose de nouveaux paradigmes.

La e-réputation est aujourd’hui une zone de risques sensibles pour l’entreprise, qui peut affecter non seulement sa performance, mais également sa stratégie dans un contexte où la société est de plus en plus connectée et digitalisée. Selon l’édition 2021 du rapport Global Digital Insights, le Maroc comptait plus de 27,6 millions d’internautes en janvier 2021, pour un taux de pénétration de 74,4%.

Le même rapport indique que le nombre d'utilisateurs de réseaux sociaux au Maroc est équivalent à 59,3% de la population totale du Royaume. Selon le dernier rapport de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), le taux de pénétration d'internet au Maroc a atteint 93% au troisème trimestre 2021. Autant dire que «la e-réputation est indéniablement un actif stratégique, qui peut être source de création de valeur pour l’entreprise, constituer un avantage compétitif pour elle, mais aussi être source de fragilité en cas de survenance de risque», explique Nesrine Roudane, présidente de la Commission juridique et fiscale de la CFCIM et managing Partner chez Roudane & Partners Law Firm. Et de conclure : «La e-réputation est génératrice de risques non seulement légaux, mais aussi financiers, éthiques, réglementaires, ou encore managériaux».

Les cas d’entreprises ayant vu leur e-réputation malmenée sont légion: l’américain Arthur Andersen, un autre américain Buffalo Grill, ou encore le japonais Toyota... Depuis les années 2000, un arsenal juridique plus ou moins étoffé s’est développé au Maroc. Mais pour Roudane, «l’essentiel n’est pas dans la hard law mais dans la soft law. Des règles imposées et adoptées de façon volontaire et délibérées par les entreprises, notamment pour des considérations RSE, ont vu le jour».

En même temps, une nouvelle génération de spécialistes a émergé pour préserver l’important capital en jeu. Étant donné que les prospects de l’entreprise, ses fournisseurs, ses clients sont en ligne, surtout les mécontents, l'entreprise n’a d'autre choix que d'avoir une bonne présence sur la Toile, «bien gérée et tenant compte des attentes de ses différentes parties prenantes. Aujourd’hui, plusieurs Universités américaines ont introduit une discipline dénommée ORM, pour Online reputation management, tellement le sujet est devenu stratégique dans le domaine du management», souligne Raja Bensaoud, juriste en droit des affaires, enseignante au sein d’universités et de grandes écoles, membre de la Commission juridique fiscale et sociale de la CFCIM.

Tout ceci pour illustrer le fait qu’aujourd’hui, il n’y a plus de place à l’improvisation en la matière. La discipline est désormais une science étudiée et le métier de manager e-reputation est animé par des professionnels.

Au-delà de la réputation de l’entreprise, celle de son dirigeant est également en jeu. Étant donné que l’on est sur des vecteurs plus larges que les secteurs classiques de la presse ou des médias, du fait d’une multiplication des supports digitaux, les enjeux deviennent encore plus importants. «La e-réputation est marquée par le fait qu’internet a libéré la parole, encore plus avec les avatars et l’anonymisation. Ce qui peut malheureusement conduire à des propos diffamants, injurieux, des dénigrements, des mensonges, et donc qui vont conduire à des atteintes à la vie privée et des bad buzz. Toute la question par rapport à cela est de savoir comment réagir», interroge Sylvain Alassaire, conseil juridique, médiateur agréé auprès du CME de la CFCIM et du CMAP, gérant-associé du Cabinet Alassaire JuriConseil, prenant exemple sur Carlos Ghosn, ex-dirigeant de l'alliance Renault–Nissan.

Face à ce qui précède, «on a affaire à une excroissance, un nouvel organe au sein de l’entreprise», soutient Amine Bouhassane, DRH de Heyme, président du think-tank ICEM, Initiatives pour la Communauté économique du Maghreb. Pour lui, la prise en compte de cette nouvelle donne amène aujourd’hui des dirigeants mal préparés, face à un capital immatériel hyper-fondamental et facilement atteignable, à s’interroger et à se demander: «Qu’est-ce qu’on fait du numérique ?». «Parfois, j’ai envie d’inviter nos chefs d’entreprise hommes ou femmes à faire preuve d’un stoïcisme numérique, parce qu’il y a ce qui dépend de nous, à travers le contenu qu’on peut publier sur nos propres plateformes et aussi ce qui ne dépend pas de nous. Lorsque les internautes vont sur les blogs et forums, ils ne vont pas se faire prier pour demander nos autorisations pour communiquer une expérience, qu’elle soit réelle ou pas», explique-t-il.