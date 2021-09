© Copyright : DR

Kiosque360. Après le succès de la première édition du Digital Manager Award, ayant récompensé les entreprises africaines innovantes dans le domaine de la digitalisation, les organisateurs lancent d’ores et déjà la deuxième édition.

L’aventure se poursuit pour l’Africa Digital Manager Award (ADMA) qui vient de lancer les candidatures pour sa deuxième édition, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien indique que lors de sa première édition, qui s’est déroulée le 14 septembre 2021, ADMA a récompensé les entreprises africaines innovantes dans le domaine de la digitalisation.

Notons que c’est un événement qui a, entre autres, permis d’encourager les projets digitaux qui participent aujourd’hui au développement de l’économie sur l’ensemble du continent africain et d’inspirer les initiatives de demain. Pour Aujourd’hui Le Maroc, cette rencontre constitue une plateforme d’échange sur les problématiques de digitalisation en Afrique, et les tendances révélées par les projets des candidats.

«Nous croyons en l’Afrique, qui est un continent en pleine croissance, le digital représente une chance pour son économie. L’organisation de l’ADMA, ou encore l’ouverture de notre FabLab à Casablanca, sont des preuves de notre engagement et de notre volonté de rayonner sur le continent», a précisé Vincent Rouaix, Président-directeur général d’Inetum, cité par le quotidien.

De son côté, Saloua Karkri-Belkeziz, présidente d’Inetum en Afrique, estime que grâce à ce projet, Inetum est au cœur d’une dynamique de développement des écosystèmes d’innovation sur le continent. «C’est une expérience enrichissante grâce aux échanges que nous partageons avec les managers talentueux autour des projets ambitieux portés par les entreprises et les institutions africaines. Et nous tiendrons à faire perdurer cette initiative, afin qu’elle constitue une réelle plateforme d’identification des meilleurs projets digitaux en Afrique, et ce chaque année», a-t-elle poursuivi.

On apprend que concernant l’édition 2022, le dépôt des candidatures est dès à présent possible sur le site de l’ADMA www.africadigitalmanageraward.com. «Pour candidater, les participants doivent soumettre des projets réalisés en interne ou en partenariat avec des tiers (laboratoires, universités, filiales ou autres partenaires). Ainsi, les candidats peuvent aussi présenter une méthode managériale utilisée pour conduire efficacement un ou des projets basés sur l’agilité, la conduite du changement ou toutes autres mesures de performance», précise Aujourd’hui Le Maroc. Notons que les organisateurs assurent que le caractère d’innovation ou d’excellence managériale déterminera le choix des meilleurs dossiers par le jury.