© Copyright : DR

Kiosque360. Des investisseurs sud-coréens étaient en visite dans le Nord. Spécialisés dans divers secteurs clés, ils assurent être intéressés par l'investissement sur le territoire régional. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

C’est une visite prometteuse. En prospection, des investisseurs sud-coréens ont été accueillis au siège du Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CR-TTA) et ont affirmé vouloir investir sur le territoire régional, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 25 novembre.

Cette délégation rassemble différents secteurs clés de l’économie à l’instar de Cho Sang Wook et Kim Kyung-Soo, respectivement directeurs de deux sociétés sud-coréennes spécialisées dans les industries agroalimentaires et cosmétiques, dans les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie, ainsi que dans les complexes sportifs et culturels.

A l’issue de la rencontre, le CR-TTA a expliqué que les investisseurs sud-coréens ont également manifesté «leur volonté de fournir un cadre approprié pour le développement de leurs projets, qui va contribuer au renforcement des relations entre le Royaume du Maroc et la République de Corée du Sud», ajoute le journal qui précise que «les relations de partenariat entre les deux pays remontent aux années soixante du siècle dernier».

Cette visite a été l’occasion de mettre en avant l’attractivité de la région, notamment sa position géographique, sa logistique et son système de complémentarité industrielle. Elle a aussi été organisée la veille des travaux du premier Forum régional sur l’investissement, l’emploi et la formation dans la région de Tanger-Tétouan- Al Hoceima. Outre le renforcement de l’emploi, cette manifestation permettra d’évoquer et de détailler les perspectives et enjeux actuels et futurs, mais aussi d’élaborer une vision claire et commune afin de créer un dynamisme économique et social qui soit efficace, durable et inclusif.