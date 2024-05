Dakhla: une rencontre internationale sur l’intégration économique en Afrique

La 5ème édition des journées internationales de macroéconomie et de finance aura lieu du 22 au 24 mai à Dakhla. Elle sera organisée, au palais des congrès de la ville, par Bank Al-Maghrib (BAM), le Laboratoire de recherche en innovation, responsabilités et développement durable (INREDD) de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech et Bernoulli Center for Economics (BCE) de l’Université de Bâle, en collaboration avec le Conseil Régional de Dakhla-Oued Eddahab, sous le thème : «Intégration économique en Afrique : La voie vers un avenir plus prospère».

«La thématique de cette édition revêt une importance cruciale dans le sillage de l’Initiative atlantique lancée par le roi Mohammed VI pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique», indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le choix de Dakhla pour abriter cette édition «confirme le positionnement de cette ville en tant que point d’ouverture majeur du Maroc aussi bien sur l’Atlantique que sur l’Afrique», soulignent-ils.

La première journée de cette rencontre internationale connaîtra des interventions de «personnalités de très haut rang» qui apporteront leurs témoignages sur les progrès et les défis de l’intégration économique africaine, note le communiqué.

Présence des ambassadeurs des pays du Sahel

Les panels programmés lors de ces journées réuniront des ambassadeurs de plusieurs pays du Sahel, des présidents de conseils économiques sociaux et environnementaux, des acteurs locaux de plusieurs villes et régions du continent, ainsi que des présidents d’universités africaines de renom.

Les deux journées suivantes donneront lieu à la présentation de 18 travaux de recherche en lien avec la thématique de l’évènement. Ces travaux sont réalisés par des chercheurs de 12 universités nationales et internationales.