Tous les moyens sont bons pour rassurer les touristes. Le ministère de tutelle vient de mettre un label. «Welcome Safely» définit les exigences à respecter par les unités hôtelières pour prévenir et gérer tout risque de contamination au Covid-19.

Ce label vise ainsi à renforcer la compétitivité des Etablissements d’hébergement toutistique (EHT) et à les inscrire dans une démarche d’amélioration continue, pour répondre au mieux aux attentes d’une clientèle nationale et internationale de plus en plus exigeante en matière d’hygiène et de sécurité sanitaire, souligne le ministère du Tourisme dans un communiqué.

Gage de confiance en la destination Maroc, et garant de son positionnement en tant que destination sûre et saine sur l’échiquier touristique international, le label «Welcome Safely» constituera également une opportunité pour distinguer et valoriser les établissements conformes à ces exigences sanitaires, ajoute le ministère.

Le référentiel du label «Welcome Safely», qui a fait l'objet d’une collaboration avec Bureau Veritas et son partenaire Wellhospitality, concilie, d’une part, entre la facilité de déploiement, l’efficacité économique et la dimension sociale et capitalise, d’autre part, sur les meilleures pratiques observées à l’échelle internationale et les recommandations de l’Organisation Mondiale du Tourisme et des experts en la matière.

Applicable tout au long de la crise sanitaire, le référentiel sera régulièrement mis à jour selon les nouvelles recommandations scientifiques et les autres bonnes pratiques et ce, en fonction des éventuelles évolutions de la pandémie du Covid-19.

En vue d'assurer le bon déploiement du label «Welcome Safely», la plateforme digitale www.welcomesafely.ma sera mise au service des EHT marocains pour les accompagner et les assister dans le processus de labellisation.

Ainsi, et après s'être enregistré, la plateforme permettra à chaque opérateur de:

- consulter le référentiel de sécurité sanitaire.

- Effectuer une auto-évaluation pour identifier le niveau de conformité de son établissement par rapport au référentiel.

- Bénéficier gratuitement de la formation et du renforcement des capacités de l’ensemble de son personnel en matière d’hygiène et de sécurité sanitaire pour connaître précisément les gestes et les mesures à appliquer pour toutes les tâches à risque à réaliser au quotidien. Le personnel de chaque établissement pourra ainsi bénéficier de 41 modules de formation disponibles en ligne et en langues française et arabe. Ces modules couvrent 29 fonctions et 6 familles de métiers (les métiers de l'accueil, de l'entretien, de la restauration, de la cuisine, du bien-être et les métiers administratifs).

- Assurer le suivi du bon déroulement de la formation à travers des indicateurs de suivi dans l’espace dédié à chaque établissement au niveau du cockpit de pilotage de la plateforme.



- Solliciter la labellisation «Welcome Safely», après s'être conformé aux exigences du référentiel et après que l’ensemble de son personnel ait suivi avec succès les modules de formation. A cet effet, l’opérateur devra recourir à l’un des prestataires agréés pour déclencher un audit de conformité sur terrain.

«L’ensemble des établissements d’hébergement touristique marocains classés, sont invités à s’inscrire sur la plateforme www.welcomesafely.ma pour se mettre en conformité et engager la démarche d’obtention du label Welcome Safely», insiste le ministère du Tourisme dans son communiqué.