Kiosque360. Dans le secteur du commerce, l’impact du coronavirus est plus ou moins quantifiable. Toutefois, les opérateurs qui importent leur marchandise de Chine commencent à rencontrer des difficultés en raison des retards de livraison.

La propagation du Covid-19 a un impact négatif sur tous les secteurs de l’économie. Ce qui amène La Vie Eco à s’interroger sur les effets de cette épidémie sur le secteur du commerce dans sa publication de ce vendredi.

L’hebdomadaire a en effet réalisé une enquête sommaire sur le secteur en vue de prendre la mesure de la situation. Le journal constate ainsi que l’impact sur les commerçants est inévitable mais difficilement mesurable. «Nous n’avons pas de chiffres exacts relatifs à l’effet du Coronavirus sur le commerce et les services», explique Bouchra Outaghani, présidente de la Fédération du commerce et des services (FCS) de la CGEM.

Selon elle, il y a une baisse de l’activité rapportée par des opérateurs qui importent directement des pays touchés par le virus. D’autres opérateurs font également état de retards sur les deux premiers mois de 2020 dans le traitement portuaire des importations en provenance de Chine. «Les commerçants qui importent de Chine ont dû s’adresser à d’autres fournisseurs pour continuer leur activité de négoce sans être trop pénalisés par les perturbations», détaille la présidente de la FCS.

D’ailleurs, La Vie Eco précise qu’elle a prévu une tournée au niveau du réseau de commerce de la grande distribution, dans un premier temps, pour s’enquérir de près de l’impact du coronavirus, notamment au niveau des supermarchés et des hypermarchés. Pour sa part, Saad Hamoumi, économiste et consultant senior, estime qu’il y a certainement un impact sur le commerce. «Des milliers de conteneurs de produits chinois et issus des pays touchés ravitaillent les marchés locaux», indique-t-il.

La Vie Eco souligne qu’en dehors de l’impact à court terme, la vigilance reste de rigueur et qu’il ne faut surtout pas céder à la psychose. De son côté, la FCS mise sur la sensibilisation à travers une communication qui s’adresse à toutes les couches de la société.