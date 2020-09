© Copyright : DR

Au sortir de la crise sanitaire, un vaste mouvement de concentration entre entreprises se profile. Le patronat propose d’alléger la fiscalité relative à ces opérations pour favoriser l’émergence de champions nationaux. Le Conseil de la concurrence, lui, prépare déjà ses équipes.

La crise du Covid-19, en mettant à genoux un grand nombre d’entreprises sous-capitalisées, pourrait favoriser un vaste mouvement de concentration, à travers, notamment, la «sélection capitalistique» qui veut que les opérateurs les plus forts saisissent les opportunités d'acquisition offertes par la déstabilisation des moins robustes.

A la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), cette perspective est vue d’un bon œil. «J’espère que cette crise débouchera sur un tel mouvement», a affirmé Chakib Alj, président de la CGEM, en réponse à une question posée par Le360 sur l’éventualité d’un vaste mouvement de restructuration du tissu productif au sortir de la crise sanitaire.

Pour le patron des patrons, «nous avons besoin de grands groupes au Maroc pour faire face à la concurrence internationale, notamment européenne et turque».

Cette crise, aussi violente soit-elle, présenterait donc une opportunité pour ériger des «champions nationaux qui puissent s’exporter et avoir la force et l’assise financière pour se développer», a ajouté Alj.

Dans les propositions de la CGEM pour le projet de loi de finances 2021, figure d’ailleurs des mesures censées faciliter et encourager les opérations de restructuration des entreprises. Il s’agit de la réduction des droits d’enregistrements à 0,5%, au lieu de 1% actuellement, sur les fusions, les scissions et les apports partiels d’actifs.

La CGEM propose aussi aux entreprises qui opèrent une augmentation de capital en numéraire un crédit d’impôt de 20% du montant de l’augmentation dans la limite de 10 milliards de dirhams, à imputer sur l’IS de 2021 et les trois exercices suivants, avec l’engagement de préserver au moins 80% des emplois pendant 5 ans.

«La notion de "champions nationaux" ne signifie pas la mise à mal des PME», a poursuivi Hakim Marrakchi, vice-président de la CGEM. «En même temps que nous demandons le renforcement des entreprises par des opérations de fusions-acquisitions, nous demandons également un small business act qui renforcerai le poids des petites entreprises», a-t-il souligné.

Le conseil de la concurrence se prépare

En attendant que cette vague de concentrations se concrétise, le Conseil de la concurrence se prépare. Son président, Driss Guerraoui, a en effet souligné dans la dernière lettre d’information du Conseil, que «les opérations de concentrations économiques vont connaître une évolution notable et une dynamique nouvelle après la fin de la situation d’urgence sanitaire, comme c’est le cas le plus souvent dans toutes les périodes post-crises».

Il est quasiment sûr, a-t-il poursuivi, «que notre pays va nécessairement connaitre l’émergence et le développement des concentrations économiques d’un genre nouveau, imposées par les restructurations des marchés et des secteurs économiques nationaux et internationaux».

Dans ce sens, les rapporteurs du Conseil ont d’ores et déjà été initiés aux nouvelles procédures à adopter, et ce en organisant à leur attention une série de sessions de formation dans le cadre du partenariat qui lie le Conseil de la Concurrence avec le groupe de la Banque Mondiale.

Le président du Conseil a promis que l’instance constitutionnelle veillera à mettre en place des procédures adéquates et «sévères» pour renforcer le contrôle de ces opérations. Objectif: éviter qu’elles ne se transforment en situation de monopole sur certains marchés ou d’abus de positions dominantes, sans toutefois «entraver» la constitution de champions nationaux et de groupements d’entreprises forts qu’appellera la situation de relance post-crise.