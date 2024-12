Commerce extérieur: les certificats de conformité désormais digitalisés

Le ministère de l’Industrie et du Commerce et Portnet S.A ont lancé hier, lundi 2 décembre, un nouveau service en ligne pour la gestion des certificats de conformité (COCs), accessible via portnet.

«Ce service qui s’inscrit dans le cadre du plan d’action de la Commission Nationale de Coordination pour la Facilitation des Procédures du Commerce Extérieur permettra le traitement de bout en bout, via PortNet, des demandes de certificats de conformité», indique Finances News Hebdo.

Il sera opérationnel à partir de ce même lundi 2 décembre. Entièrement digitalisée, la nouvelle plateforme vise à fluidifier le traitement des produits soumis au contrôle à l’origine, et à faciliter la gestion des certificats de conformité, des licences et des enregistrements accordés aux importateurs.

Les demandes de certificats de conformité en cours de traitement par les organismes de contrôle dans les pays d’expédition, délivrés avant le 15 décembre 2024, seront acceptées.

Après le lancement de ce nouveau service, Portnet S.A. fournira un soutien technique à l’ensemble des parties prenantes, et organisera des sessions de formation pour les opérateurs économiques concernés.

En vue de préparer le programme d’action en matière de commerce extérieur pour l’année 2025, Omar Hajira, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, organise actuellement plusieurs réunions consultatives régionales.

Ces réunions, qui couvrent les 12 régions du Royaume, rassemblent des parlementaires, des représentants des chambres professionnelles, un grand nombre d’exportateurs et des acteurs régionaux des secteurs public et privé, selon une méthodologie participative, qui comprend des procédures et des programmes réalistes. et hautement réalisables, suivant les engagements du gouvernement devant le Parlement et de la stratégie du ministère du Commerce et de l’Industrie, signale l’hebdomadaire.

Le Maroc bénéficie de la diversité et de la multiplicité d’accords de libre-échange internationaux, du fait de sa politique d’ouverture aux marchés porteurs, dont 12 accords, 100 marchés, et plus de 2,6 milliards de consommateurs, où les exportations ont atteint 430 milliards de dirhams, et les importations ont atteint 716 milliards de dirhams, enregistrant un déficit commercial de 286 milliards de dirhams, selon des données de 2023.