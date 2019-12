© Copyright : DR

Kiosque360. Il est raisonnablement impossible d’acheter un nouveau logement en six mois. Pourtant, la Chambre des conseillers n’a pas validé l’extension de ce délai à une année. Débat.

Ce n’est pas passé. L’Economiste, dans son édition de ce jeudi 19 décembre, indique que les conditions de vente d'une résidence principale, prévues dans l’article 63 du code général des impôts, n’ont pas été modifiées au terme du vote en plénière des membres de la Chambre des conseillers. Le journal nous apprend que c’est première mouture qui a été retenue. Ainsi, «les propriétaires qui vendent leur logement utilisé comme habitat principal disposeront d’un délai maximum de six mois pour acheter une nouvelle résidence».

Une disposition qui relève quasiment de l’impossible, alors que son extension à une année a été refusée. Pour le quotidien, cela ôte tout l’intérêt à cette mesure. Et pour cause: l’achat d’un nouveau logement ainsi que les formalités pour obtenir un crédit bancaire exigent parfois un délai supérieur aux six mois réglementaires. D’autant plus que l’extension du délai n’aurait eu aucun coût en termes de finances publiques, et aurait permis aux propriétaires d’acheter leur bien dans des délais confortables. Au contraire, cette allongement de la durée, s'il avait été adopté, aurait amélioré le dispositif relatif à la cession de la résidence principale.

Le journal pense qu’aujourd’hui cette restriction ne ferait que réduire le nombre de bénéficiaires de cette mesure. D’autant plus que la vente d’une résidence principale sans impact fiscal ne devrait pas être considérée comme un avantage. «Elle a pour but de favoriser la mobilité des propriétaires, qui sont souvent appelés à changer de lieu de résidence pour des raisons professionnelles», souligne L’Economiste.

A cela, s’ajoute le fait que cette mesure ne tient pas compte de plusieurs cas de figure, comme le cas d’une vente annulée par voie de justice, au cours de laquelle le propriétaire perd l’avantage de la résidence principale et ne peut bénéficier de la mesure.

Cela dit, les propriétaires auront toujours «la possibilité soit de consigner la taxe sur le profit foncier (TPI) chez le notaire, soit de la verser à la Direction générale des impôts». Ils pourront en demander la restitution une fois qu’ils auront acheté un nouveau logement.