Ce qu’il faut savoir sur l’introduction en bourse de Jet Energy

Les dirigeants de Jet Energy ont présenté l’opération de son introduction en Bourse, jeudi après-midi, lors d’une conférence de presse.

Après avoir décroché le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), les dirigeants de Jet Energy, entreprise spécialisée dans le déploiement des énergies renouvelables, ont annoncé officiellement, jeudi après-midi, lors d’une conférence de presse, l’opération de son introduction en bourse (IPO).

L’opération porte sur un montant de 328,1 à 375,4 millions de dirhams. Elle sera réalisée intégralement par augmentation de capital en numéraire, avec l’émission de 2.625.000 actions nouvelles, d’une valeur nominale de 10 dirhams.

La période de souscription à cette opération s’étendra du 2 au 5 novembre 2026, jusqu’à 15h30 inclus. La fourchette de prix est comprise entre 125 et 143 dirhams par action. La prime d’émission se situe entre 115 et 133 dirhams. À l’issue de l’opération, ces actions représenteront 20 % du capital de la société.

Il s’agit d’une offre à prix ouvert. Le prix définitif, unique pour l’ensemble des souscripteurs, sera fixé le 11 novembre 2026 en fonction de la demande.

L’offre est répartie entre deux types d’ordres. Le type d’ordre I représente 64% des titres, soit 1.680.000 actions, pour un montant de 210 à 240,24 millions de dirhams. Les ordres y sont exprimés en nombre de titres et en prix, avec un minimum de 3 millions de dirhams par ordre. Le type d’ordre II représente 36% des titres, soit 945.000 actions, pour 118,125 à 135,135 millions de dirhams. Les ordres y sont exprimés en montant uniquement, exécutés au prix de l’OPO, sans minimum.

Le plafond par souscripteur est de 10% des actions offertes, soit 262.500 actions. La couverture des souscriptions est bloquée jusqu’à l’allocation, prévue le 12 novembre 2026. Les actions non souscrites dans un type d’ordre sont attribuées à l’autre type.

Quatorze ans d’expérience

Créée en 2012, Jet Energy est une filiale de Jet Contractors, groupe de BTP coté à la Bourse de Casablanca. La société opère sur trois segments: l’EPC photovoltaïque et le stockage, l’exploitation et la maintenance (O&M), et les travaux électriques CFO/CFA. Son intégration verticale lui permet de proposer une gamme complète, de la conception à l’installation, puis à l’exploitation et à la maintenance des centrales. Elle compte plus de 330 MWc installés et plus d’une centaine de projets livrés et emploie 188 personnes.

Parmi ses réalisations, figurent la première centrale raccordée au réseau moyenne tension du Maroc, à Kénitra (2 MWc, 2015), la mise en service en 2017 de la plus grande centrale solaire autonome avec stockage de 1 MWh, à Lamhiriz, et la centrale Noor Laâyoune (85 MWc, 2018). Elle a aussi réalisé pour le groupe OCP un programme solaire de 202 MWc à Benguérir, Foum Tizi et Oulad Farès, mis en service fin 2025.

Dans le stockage, Jet Energy a réalisé pour le groupe OCP un système de 25 MW / 125 MWh à Benguérir. Il s’agit de la première commande de batteries LFP au Maroc, sous tension depuis septembre 2026. La société est par ailleurs retenue sur Noor Atlas (80 MWc à Tata et Tan-Tan), dont la mise en service est prévue à partir de 2027.

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Son carnet de commandes atteint 1,492 milliard de dirhams au 30 juin 2026, soit 4,4 fois le chiffre d’affaires 2025. L’EPC photovoltaïque et le stockage pèsent 57%, les infrastructures électriques CFO/CFA 39% et l’O&M 63,5 MMAD 4%. Sur le CFO/CFA, la société intervient notamment pour le groupe Jet Contractors sur l’extension de l’aéroport Marrakech-Ménara, Euromed de Fès et la gare LGV du Grand Stade Hassan II à Benslimane.

Le chiffre d’affaires de Jet Energy a atteint 339,6 millions de dirhams (MDH) en 2025, en hausse de 48% sur un an. Le résultat net s’établit à 71,4 MDH (+39,5%). Les capitaux propres progressent de 63% à 184,8 MDH, et l’endettement net ressort à -79,6 MDH à fin décembre 2025, la trésorerie disponible excédant largement les dettes financières.

Au premier semestre 2026, le chiffre d’affaires atteint 268,9 MDH (+84,8%) et le résultat net 50 MDH (+39,5%). Les marges reculent toutefois: la marge d’exploitation passe de 36,1 % à 29,1% du chiffre d’affaires (-6,9 points) et la marge nette de 24,6% à 18,6% (-6,0 points).

Jet Energy conserve une position financière nette positive au 30 juin 2026, avec un endettement net de -7,2 MDH, contre -79,6 MDH fin 2025. Ce recul s’explique par la distribution de dividendes au cours du semestre et par un recours accru aux financements bancaires de court terme (trésorerie passive portée de 7,8 à 20,6 MDH). Les capitaux propres restent quasi stables à 177,6 MDH, pour un total de bilan de 439,9 MDH.

Des marchés en expansion

Au Maroc, la consommation d’électricité a atteint 49 TWh en 2025, soit 3,2 fois son niveau de 2002. Les renouvelables représentent 46,1% de la capacité installée fin 2025, pour un objectif de 52% en 2030. Le management de Jet Energy estime le marché solaire à 6,5 GW à l’horizon 2030, et le stockage par batteries déjà chiffré par l’ONEE, Masen et le groupe OCP à environ 6,7 GWh.

Sur ce marché, la société vise les programmes de Masen et de l’ONEE, les développeurs privés, les centrales d’autoproduction (loi 82-21) et les lots électriques des ouvrages du groupe Jet Contractors. Dans ce dernier cas, la Coupe du monde 2030 représente environ 190 milliards de dirhams d’infrastructures et le programme aéroportuaire environ 25 milliards.

En Afrique de l’Ouest, Jet Energy compte aborder les marchés avec les filiales de Jet Contractors au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Bénin. Ces trois pays représentent 1,5 à 2 GW de projets solaires à l’horizon 2030, avec des appels d’offres de 50 à 300 MWc, le plus souvent couplés à du stockage et financés par des bailleurs multilatéraux. L’exécution est attendue sur 2027-2030.

Parmi les projets identifiés figurent l’appel d’offres de la Senelec au Sénégal (500 MWc avec 400 MWh de stockage), ceux de Dabakala et de Niakaramandougou en Côte d’Ivoire (2 × 100 MWc avec batteries) et 100 MWc supplémentaires au Bénin sur 2026-2030. La société a déjà réalisé les installations électriques du complexe diplomatique du Maroc à Bamako (2020), du siège d’Orange à Abidjan (2022) et des installations photovoltaïques au siège d’IFC à Dakar (2025). Ces marchés se caractérisent par des délais d’encaissement plus longs et par des garanties exigées par les bailleurs, qui mobilisent des ressources financières.

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Sur ses trois métiers actuels, Jet Energy vise un chiffre d’affaires de 1,165 milliard de dirhams en 2030, contre 339,6 MDH en 2025. Son business plan prévoit 547 MDH en 2026 (estimation), et un taux de croissance annuel moyen de +21 % sur 2026-2030.

Ces prévisions reposent sur plusieurs hypothèses. En EPC photovoltaïque, 789 MWc seraient installés entre 2025 et 2030, soit 14% du besoin estimé. En CFO/CFA, 5% du carnet de commandes de Jet Contractors serait confié à Jet Energy à partir de 2028. En O&M, 10% des capacités installées seraient placées sous contrat de maintenance, soit 93 MWc en 2030. Le stockage par batteries, l’ouverture des infrastructures électriques à des clients tiers et l’Afrique de l’Ouest constituent des relais supplémentaires, non intégrés au business plan. Ces prévisions restent soumises aux risques décrits dans le prospectus.

C’est pour financer cette expansion que Jet Energy opère cette introduction en bourse par augmentation de capital. Elle vise à changer d’échelle: soumissionner en direct sur des projets plus grands, financer son intégration verticale et se développer en Afrique de l’Ouest. Cette opération est présentée comme un moyen de lever la contrainte du bilan. Dans les appels d’offres et les contrats EPC, la société doit préfinancer les chantiers et fournir des cautions et des engagements hors bilan proportionnés à la taille des projets. Ces capacités sont aujourd’hui limitées par la taille de son bilan.

Usage des fonds

Les fonds propres supplémentaires doivent lui permettre de répondre de façon autonome à l’ensemble des appels d’offres, y compris ceux qui exigent des garanties bancaires et des cautions de premier rang. Ce renforcement conditionne aussi l’ouverture des infrastructures électriques à des clients tiers, activité exercée aujourd’hui exclusivement pour Jet Contractors, qui suppose de porter en propre garanties et besoin en fonds de roulement.

L’utilisation des fonds est répartie en trois enveloppes indicatives, ajustées proportionnellement au montant définitif de l’opération. La première est d’environ 175 MDH pour la croissance de l’activité EPC (plateforme logistique, préfinancement des chantiers, moindre dépendance aux financements de court terme, prises de participation minoritaires possibles dans des actifs énergétiques). La deuxième, d’environ 130 MDH, pour l’intégration verticale (découpe et assemblage des structures métalliques, production de trackers, engins et équipements de génie civil et électrique). La troisième enveloppe, d’environ 70 MDH, sera dédiée au développement international (Sénégal, Côte d’Ivoire et Bénin en priorité, par le biais de plateformes locales ou de partenariats stratégiques).