Casablanca: des investisseurs égyptiens en mission de prospection

Une trentaine d’opérateurs égyptiens du secteur de l’agroalimentaire et du packaging ont effectué ces deux derniers jours une mission d’affaires au Maroc, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition du jour.

Une visite organisée par le Food Export, l’Egyptian Export Council for Printing, Packaging, Paper, Literary and Artistic Works ainsi que la société Konzept et la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM), indique le journal.

«Nous sommes heureux de (re)venir au Maroc aux côtés de nos partenaires égyptiens et marocains. C’est une occasion unique de mettre en avant l’excellence de nos relations commerciales et une opportunité pour les entreprises égyptiennes de rencontrer des acteurs clés du secteur agroalimentaire marocain, de présenter leurs produits et d’explorer de nouveaux marchés», indique dans ce sens Alaa El Wakeel, membre du conseil d’administration du Conseil des exportations des industries alimentaires.

Notons que cette rencontre sera le point de départ de nouvelles collaborations à long terme. De même, Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer que les participants sont impatients de voir les résultats positifs que cette rencontre d’affaires engendrera.

«Pour sa part, Soliman Khalil Soliman, ministre délégué du commerce et chef du bureau commercial de l’ambassade d’Égypte, a indiqué que cet événement est une occasion unique pour les entreprises égyptiennes de présenter leurs produits et de rencontrer des partenaires commerciaux potentiels au Maroc», précise le quotidien, ajoutant que l’agroalimentaire est un secteur stratégique en Égypte et au Maroc, et qu’il y a un grand potentiel pour renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays dans ce domaine.

On apprend que la délégation égyptienne a dans ce sens fait part de sa satisfaction de la participation de nombreux acteurs clés des industries précitées à cette mission. «Nous sommes convaincus que cette rencontre d’affaires sera une étape importante dans le renforcement de nos relations commerciales bilatérales», a estimé M. Khalil Soliman, cité par le journal.

La même source souligne que ce voyage d’affaires qui s’est déroulé les 16 et 17 mai à Casablanca a été une occasion pour les représentants d’entreprises égyptiennes de présenter leurs produits, rencontrer des importateurs-distributeurs et évaluer les synergies possibles avec leurs futurs partenaires marocains.