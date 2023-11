Câbles électriques: le géant émirati Ducab s’allie au marocain SOMAGEC pour approvisionner l’Angola

Les deux entreprises ont signé un mémorandum d’entente (MoU) mercredi 1er novembre à Casablanca, en présence d’Omar Abdulrahman Al Tunaiji, chargé d’affaires par intérim de l’ambassade des Émirats arabes unis au Maroc, Charles Mellagui, PDG de Ducab Cables Business, Roger Sahyoun, PDG du groupe SOMAGEC, Mauro Martins, directeur exécutif de la Rede Nacional de Transporte de Electricidade (RNT) de l’Angola, et Mehdi Tazi, vice-président général de la congédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

«Selon les termes du nouveau protocole d’accord, le groupe SOMAGEC construira plus de 400 km de lignes de transmission de 220 kV pour aider à l’électrification de l’Angola. Le groupe Ducab fournira environ 2.000 kilomètres de lignes de transmission aériennes, ainsi que des câbles à haute, moyenne et basse tension (HV/MV/LV) au secteur énergétique angolais», détaille Ducab dans un communiqué.

Et de préciser que l’énergie transmise dans ce projet, qui devrait être achevé dans un délai de deux ans, est produite par des centrales hydroélectriques connectées au réseau national, à savoir Laúca, Cambambe, Gove et Matala.

«Nous sommes impatients de contribuer à la croissance de l’Angola après la signature de ce protocole d’accord avec le groupe SOMAGEC, en fournissant des solutions avancées en matière d’énergie et de câblage qui répondent aux normes industrielles les plus élevées et en étendant notre empreinte sur le continent africain, qui représente plus d’un quart de nos opérations», a déclaré Charles Mellagui.

Quant à Roger Sahyoun, il s’est dit ravi de signer cet accord avec le groupe émirati, qui est un leader dans le secteur des solutions énergétiques aux Emirats arabes unis, fournissant des produits avancés et de haute qualité. Et d’ajouter: «C’est ce qui nous a motivés à collaborer avec Ducab et à jouer notre rôle dans cet effort pour stimuler le développement de l’Angola et de l’Afrique dans son ensemble.»

Pour Mauro Martins, ce projet est «d’une grande importance pour le gouvernement angolais, car elle apportera de l’énergie à la mine de fer de Cassinga, ce qui est essentiel pour le développement économique du pays dans son ensemble». Selon lui, cette énergie permettra à la mine d’augmenter sa production et ses revenus, ce qui permettra au gouvernement d’augmenter ses recettes fiscales à travers les taxes.

Il est à noter que ce MoU marque le premier approvisionnement de l’Angola auprès de Ducab, qui fournit déjà quinze pays africains, soit 27% de ses activités internationales.