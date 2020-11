© Copyright : DR

Kiosque360. Le Dow Jones a dépassé, mardi 24 novembre, la barre symbolique des 30.000 points. Une première saluée par les investisseurs et synonyme du début de la nouvelle ère Joe Biden.

Le changement se fait déjà sentir aux Etats-Unis. L'indice de la Bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average, a dépassé, mardi 24 novembre la barre symbolique des 30.000 points à la mi-séance. En effet, il est passé dans le vert aux alentours de 17H00 GMT où il s'appréciait de 1,68% ou 497,60 points, à 30.088,87 points, comme le rapporte La Tribune ce 25 novembre.

Alors qu’en mars, au début de la pandémie de coronavirus (Covid-19) aux États-Unis, le Dow Jones avait dégringolé, passant brièvement sous les 19.000 points, aujourd’hui, le début de la transition politique et les développements sur le front de la crise sanitaire l’ont dopé.

Et le journal de rappeler que lundi déjà, la Bourse de New York avait terminé en hausse. En effet, l’annonce d’un vaccin contre le coronavirus, puis la nomination par le nouveau président Joe Biden de Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor, avaient donné de l’élan au Dow Jones qui avait pris 1,12%. Quant au Nasdaq, il avait gagné 0,22% et le S&P 500 était monté de 0,56%.

Parmi les valeurs du jour mises en avant, le journal évoque la chute du spécialiste de la vente de matériel électronique Best Buy (-6,03) malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, la baisse de la chaîne de distribution d'articles de sports Dick's Sporting Goods (-1,97%) en dépit de résultats satisfaisants au troisième trimestre, la hausse du géant de l'agroalimentaire McCormick (+1,39%) après l'annonce du rachat du fabricant de sauce piquante Cholula pour 800 millions de dollars en espèces, et l’ascension de Tesla (+3,89%), permettant au constructeur de véhicules électriques d'atteindre pour la première fois une valorisation boursière de plus de 500 milliards de dollars.