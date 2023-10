Blé: quelles sources d’approvisionnement pour le Maroc?

L'UE a fourni 5 millions des 6,2 millions de tonnes de blé importé par le Maroc, tandis que le Canada a fourni un peu plus d'un million de tonnes.. DR

L’UE a fourni 5 millions des 6,2 millions de tonnes de blé importé par le Maroc, tandis que le Canada a fourni un peu plus d’un million de tonnes. C’est ce qu’indique le quotidien L’Opinion dans son numéro du mardi 3 octobre, citant le magazine américain World Grain. Ces données sont publiées par le rapport du Foreign Agricultural Service (FAS) du ministère américain de l’Agriculture.

«En réponse à la flambée des prix du blé, le gouvernement marocain a introduit en juin dernier un programme de soutien à l’importation de 2,5 millions de tonnes de blé tendre. L’initiative vise à soutenir les importateurs en couvrant la différence entre le coût du blé et le prix de référence à l’importation de 263 dollars la tonne», lit-on. Deux expéditions de blé tendre, totalisant environ 100.000 tonnes, devraient arriver d’ici la fin du mois de septembre 2023, a affirmé World Grain.

Cependant, poursuit la même source, les importateurs sont confrontés à des difficultés de paiement car les banques européennes hésitent à soutenir ces expéditions en raison de problèmes logistiques et des risques associés. La production marocaine de blé en 2022-2023 est estimée à 2,5 millions de tonnes par le FAS, qui prévoit une production similaire (2,55 millions de tonnes) en 2023-2024, est-il souligné.

A noter que «la production des céréales principales (blé tendre, blé dur et orge) au titre de la campagne agricole 2022-2023 avait été estimée à près de 55,1 millions de quintaux (Mqx), contre 34 Mqx en 2021-2022, soit une hausse considérable de l’ordre de 62% par rapport à la campagne précédente, selon l’annonce faite, en avril dernier, par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts», précise L’Opinion dans son édition du 3 octobre.

Par ailleurs, les installations de stockage de blé au Maroc n’ont pas été affectées par le tremblement de terre du 8 septembre qui a entraîné la perte de plusieurs milliers de vies et causé d’importants dégâts dans le Sud du pays, a souligné World Grain.