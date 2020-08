© Copyright : DR

Pour réformer les EEP, tel qu'annoncé par le roi Mohammed VI dans son discours du Trône, Mohamed Benchaâboun, ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration le confirme ce mardi: certains offices vont disparaître. En cause, une mauvaise gestion ou un rendement insuffisant.

"Dans le cadre de cette réforme structurelle des établissements et entreprises, il sera procédé à la mise en oeuvre d'un nouveau cadre organisationnel et juridique qui visera à mettre fin à l'existence de certains offices publics", a affirmé le ministre de l'Economie lors de la présentation, ce mardi 11 août, devant la commission de l'Economie (à la Chambre des représentants) du projet de décret-loi relatif aux dernières orientations royales sur la relance économique.

"Certains offices vont disparaitre, en raison soit de dysfonctionnements dans leur gestion soit parce que leur rendement n'est plus approprié avec la conjoncture", a déclaré le ministre, évoquant par ailleurs l'idée d'une "fusion de certains établissements".

Dans son discours du Trône, le souverain avait lancé un appel pour une réforme globale profonde des établissements et entreprises publics. Cette réforme doit être lancée "avec diligence pour corriger les dysfonctionnements structurels des établissements et des entreprises publics" dans le but de "rehausser leur efficience économique et sociale", avait insisté le souverain.

"A cette fin, a déclaré le roi Mohammed VI, nous appelons à la création d’une Agence nationale dont la mission consistera à assurer la gestion stratégique des participations de l’Etat et à suivre la performance des établissements publics".