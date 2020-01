© Copyright : DR

Kiosque360. Si les organismes de financement étaient dans le collimateur des parlementaires, un événement conjoint sur le financement de l’économie devrait sceller la réconciliation entre les deux parties.

La hache de guerre (et commission d’enquête?) enterrée entre le Parlement et les banques? En tout cas, les deux parties seront main dans la main lors d'un événement conjoint. A en croire certaines sources, il s’agit notamment de dépasser les malentendus et appréhensions concernant certains dossiers, principalement celui du financement de l’économie, peut-on lire dans les colonnes du quotidien Aujourd’hui le Maroc daté du 29 janvier.

Il faut dire que les organismes de financement étaient, il y a quelques jours, dans le collimateur des parlementaires, au point que certaines voix se sont élevées au sein de l’institution législative pour demander l’organisation d’une mission d’information sur les banques. Le dossier de l’organisation de cette mission a été déposé au sein du bureau de la Chambre des représentants qui devra se prononcer et désigner un président et son équipe.

En attendant la suite qui sera donnée à ce dossier, les banques et le Parlement avec ses deux Chambres (représentants et conseillers) veulent déjà occuper le terrain et démarrer les réflexions en organisant un grand séminaire consacré à la question du financement de l’économie nationale. Les deux parties ont mis les petits plats dans les grands pour réussir la manifestation. Parmi les personnalités devant prendre part à la manifestation, il y a Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, Hakim Benchamach, président de la Chambre des conseillers, ainsi que Mohamed Benchaâboun, ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration. Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib (BAM), et Othmane Benjelloun, président du Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), sont également attendus.

Chacune de ces personnalités devra prononcer un mot concernant le sujet phare du jour, le financement de l’économie. Le séminaire doit durer toute la journée et des sources au sein de l’institution parlementaire affirment que les responsables comptent sur l’événement et le débat qui va en découler «pour sortir avec des recommandations applicables sur le terrain dans les meilleurs délais». Il faut préciser que la Chambre des représentants avait annoncé l’organisation du séminaire sur le thème «Le financement de l’économie nationale, vers un développement intégrateur».

L’organisation de cette rencontre intervient sur la base du discours prononcé par le roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture de l’actuelle année législative. Dans ce discours, le souverain a appelé le secteur bancaire national à davantage d’engagement et d’implication positive dans le dynamisme du développement de notre pays, en particulier au niveau du financement des investissements et de l’appui des activités productives et génératrices d’emplois et de revenus.