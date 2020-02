© Copyright : DR

L’année 2019 marque pour CDM un atterrissage réussi de son plan stratégique, qui a atteint ses principaux objectifs et a pu générer une dynamique de développement et de transformation favorables. Les performances de la banque ont été exposées lors d’un point de presse hier, mercredi 19 février 2020.

Les résultats de la banque, arrêtés à fin décembre 2019, font état d’une amélioration de l’encours des crédits de 7,8%, à 44,19 milliards de dirhams, appuyée par une maîtrise de l’évolution des créances en souffrance (+1,4% à 3,52 milliards de dirhams).

De leur côté, les dépôts ont augmenté de 5,9% à 43,8 milliards de dirhams.

Le principal indicateur de l’activité, soit le Produit net bancaire (PNB) s’élève à 2,4 milliards de dirhams, soit une progression de 4,3% par rapport à l’exercice précédent.

Après neutralisation des éléments exceptionnels 2018 et non récurrents 2019, le Résultat net part du groupe 2019 ressort en progression de 7,3%, à 546 millions de dirhams. Un dividende de 18,70 dirhams par action (contre 8 dirhams en 2018) sera proposé aux actionnaires, ce qui correspond à un taux de distribution de plus de 50%.