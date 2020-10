© Copyright : DR

Kiosque360. L’encours des prêts accordés par les banques à fin août a atteint plus de 936 milliards de DH, selon Bank Al-Maghrib. Les détails par secteurs d’activité.

Les banques ont alloué plus de 936,04 milliards de DH à fin août, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication du jour. Cela correspond à une progression de 4,9% au titre des huit premiers mois de l’année, soit des prêts additionnels de l’ordre de 43,87 milliards de DH comparé à la même période de l’année précédente.

Le journal, qui revient sur un récent rapport de Bank Al-Maghrib, souligne que par objet économique, l’évolution du crédit au secteur non financier recouvre un ralentissement de la croissance des crédits à l’équipement, une accentuation de la baisse des crédits à la consommation et une légère décélération de la progression des prêts immobiliers, reflétant un repli des crédits à la promotion immobilière et une progression des concours à l’habitat.

On note que les crédits immobiliers affichent une amélioration de 1,7% et que leur encours s’est situé autour de 278,32 milliards de dirhams, soit 4,64 milliards de dirhams de plus par rapport à août 2019. «La ventilation des crédits immobiliers ressort comme suit: les crédits à l’habitat s’établissent à 216,69 milliards de dirhams (+2,2%) dont 9,4 milliards de financement participatif à l’habitat. L’encours de la Mourabaha immobilière ne cesse de se consolider marquant ainsi une appréciation de 43% à fin août. Par ailleurs, le financement de la promotion immobilière affiche un léger repli par rapport à la même période de l’année passée», précise Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que les crédits accordés aux promoteurs immobiliers ont ainsi atteint les 58,99 milliards de dirhams, soit 299 millions de dirhams de moins comparé à l’encours alloué une année auparavant.

Concernant les crédits à l’équipement, leur encours s’est chiffré à 184,23 milliards de dirhams, en hausse de 3%, note-t-on également. De leur côté, les crédits à la consommation sont en repli et l’encours contracté à fin août ressort à 54,85 milliards de dirhams, en baisse de 2,1%.

Il est à souligner que les créances en souffrance continuent de progresser, avec une hausse de 12,8% à fin août portant ces impayés à 77,36 milliards de dirhams. On apprend aussi que le secteur public a contracté 75,20 milliards de dirhams de crédit à fin août, soit une progression de 6,1%. Par ailleurs, l’encours alloué au secteur privé s’est inscrit en croissance de 5,6% à 738,47 milliards de dirhams dont 388,82 milliards de dirhams alloués aux sociétés non financières privées et 349,64 milliards de dirhams aux ménages.